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Hacı Birlik’in cenazesini sürükleme emrini veren, telsiz konuşması yapan polislerin kimlikleri tespit edilecek

Kimliklerin tespiti için Kriminal Polis Laboratuvarı’nda ses analizi yapılacak

06 Ocak 2016 11:51

Hacı Lokman Birlik'in cesedinin sürüklendiği geceye ait polis telsiz konuşmalarının ortaya çıkması üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek olay günü Birlik'in cesedinin sürüklenmesi ile ilgili emri veren ve olay yerinde telsiz konuşmalarını yapan polislerin açık kimliklerinin tespit edilmesini istedi.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, Şırnak'ta, polise roketle saldırdığı iddia edilen ve cesedi zırhlı araca bağlanarak yerde sürüklenen Hacı Lokman Birlik'in ölümü hakkındaki soruşturma dosyasına olay gününe ait polis telsiz konuşmaları girmiş, telsiz konuşmalarında Birlik’in cesedinin talimatla ve organize şekilde bir iple zırhlı araca bağlanarak sürüklendiği ortaya çıkmıştı. Telsiz konuşmalarının ortaya çıkması üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bir yazı yollayarak Hacı Lokman Birlik’in cesedinin sürüklenmesi ile ilgili emri veren ve olay günü telsiz konuşmalarını yapan polis memurlarının kimlik ve adreslerinin tespit edilmesini istedi. Ancak Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü olayın yaşandığı gün yoğun muharebe nedeniyle bir telsizin farklı personeller tarafından kullanılmış olma ihtimali olduğunu, bu nedenle telsiz görüşmelerini yapan şahısların tespiti için Kriminal Polis Laboratuvarı’nda ses analizi yapılması gerektiğini savcılığa bildirdi.

 

“Görevli polisten ses örneği alınacak”

 

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nün cevaben 16 Aralık 2015 tarihinde Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’na yolladığı yazıda telsiz konuşmalarıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: ‘’İlgi yazı ile olay tarihinde söz konusu telsiz konuşmalarındaki emri veren ve telsiz konuşmalarını yapan şahısların açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek gönderilmesi istenmiştir. Telsiz kodlarının personele tahsisli olduğu ancak olay günü gerçekleşen yoğun muharebe sebebiyle aynı telsizin farklı personellerden kullanılabilme ihtimali mevcut olduğundan, telsiz görüşmelerini yapan şahısların tespiti için görevli personellerden ses kaydı alınarak ses analizinin yapılabilmesi için Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilmek üzere gerekli talimatın verilmesi hususunu; arz ederim.’’

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