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Hacı Lokman Birlik'in cenazesini sürükleyen polisler meslekten men edildi

Birlik'in cesedi, Şırnak'ta zırhlı araca bağlanarak yerde sürüklenmişti

19 Aralık 2015 14:18

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Şırnak'ta "akrep" adı verilen güvenlik aracının arkasına bağlanarak cesedi yerlerde sürüklenen Hacı Lokman Birlik'in cenazesini zırhlı araca bağlayarak sürükleyen polislerin meslekten atıldığını ve duvarlara yazı yazanlara da gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

Şırnak'ın Dicle Mahallesi'nde 3 Ekim günü çıkan çatışmalarda ölen Hacı Lokman Birlik'in cesedinin zırhlı araca bağlanarak yerde sürüklenmesi ve operasyon yapılan ilçelerde duvarlara yazılan yazılarla ilgili son gelişmeleri Başbakan Davutoğlu açıkladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Birlik'i sürükleyenlerin meslekten men edildiğini duvarlara yazı yazan polislerin hakkında da işlem yapıldığını açıkladı. Davutoğlu Brüksel dönüşü gazetecilerin soruların yanıtlarken bölgedeki operasyonlar hakkında da bilgi verdi. İşte Başbakan Davutoğlu'nun o sözleri:

"Bir video vardı hani terörist cenazesini sürükleyenler. Meslekten men edildi, gerekli işlemler yapıldı. O duvarlara yazı yazan herkes hakkında gerekli işlemler yapıldı. Bana intikal edilip de işlem yapılmamış hiçbir şey yoktur. Bu konuda hiç tavizimiz yok ve varsa bildiğiniz bir şey bize de intikal ettirin." 

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