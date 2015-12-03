Hacı Birlik'in cesedi planlı olarak sürüklenmiş!

Hacı Birlik'in cesedinin sürüklendiği gecenin telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Polis telsizi konuşmalarına göre Birlik'in cesedi talimatla ve organize şekilde bir iple zırhlı araca bağlanmış, özellikle kamera kaydı yapılmış

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, Şırnak'ta, polise roketle saldırdığı iddia edilen ve cesedi zırhlı araca bağlanarak yerde sürüklenen Hacı Lokman Birlik'in ölümü hakkındaki soruşturma dosyasına gönderilen polis telsiz konuşmaları gün yüzüne çıktı. Konuşmalarda, Birlik’in cesedinin talimatla ve organize şekilde bir iple zırhlı araca bağlanarak sürüklendiği ortaya çıktı. Görüşmelerde Birlik’in sürüklendiği zırhlı araçta bulunan polisin, amirine; “Efendim bu piçi nereye götürelim?” şeklinde soru sorduğu, amirinin ise “Emniyet Müdürlüğü’ne götürün” şeklindeki talimat verdiği anlaşılıyor. Birlik’in avukatlarının başvurusu üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü’ne talimat göndererek, bu emri veren ve yerine getiren polislerin açık kimliğinin belirlenip gönderilmesini istedi.

Şırnak'ın Dicle Mahallesi'nde 3 Ekim 2015'te çıkan çatışmada öldüğü öne sürülen Hacı Lokman Birlik'in zırhlı araca bağlanarak yerde sürüklenme görüntüleri ortaya çıkmış, İçişleri Bakanlığı iki polisi görevinden uzaklaştırmıştı. Birlik’in ailesinin suç duyurusu üzerine ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçuyla Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Birlik’in hayatını kaybettiği ve cenazesinin araca bağlanarak sürüklendiği saatlerde olay yerinde bulunan polislerin kendi aralarında yaptığı telsiz konuşmaları da dosyaya eklendi.

İşte Hacı Lokman Birlik ile ilgili polis telsiz konuşmaları:

A telsizi: Asayiş… Anlaşıldı fotoğraf çekebilirseniz fotoğraf çekin.

A telsizi: Asayiş… Doğru değil, şahsı almadık, ona kanca takalım mı müdürüm?

B telsizi: Asayiş… Doğrudur. Kanca şu an kanca geçmiş olması lazım, kanca vasıtası ile sürükleyip çıkartalım oradan.

A telsizi: Asayiş… Anlaşıldı. Şu an seyyar kancası olan ekip var mı?

C telsizi: Asayiş… Ben de bunu çekecek ip halat var. Sen de… Ben bunu çeke çeke götürürüm.

A telsizi: Asayiş… Anlaşıldı biz ön tarafa geçiyoruz. Siz o kancaya takın.

C telsizi: Asayiş… Tamam abi sen öne doğru çık, ön sütreye ben arabayla yanaşacağım. İpi bağlayacağım, çekeceğim tamam mı?

A telsizi: Asayiş… Çıkış yapıyorsun diye anlaşıldı. Çekiyor musun yani?

C telsizi: Asayiş… Şimdi çekmeye başlayacağım abi. Arkamdan siz de kontrol edin tamam mı?

A telsizi: Asayiş… Efendim güvenlik açısından uygun olursa en son siz terk edin burayı…

C telsizi: Asayiş… Efendim bu piçi nereye götürelim?

D telsizi: Asayiş… Emniyet Müdürlüğü’ne götürün.

E telsizi: Asayiş… Bu çeken ekip karakolun önüne alalım. Bunu alalım etrafa görüntü vermeyelim. Arkanda duruyorum. Kapatalım yolu. Bunu alalım öyle içerde götürelim.

Talimatı veren ve uygulayan polisler hakkında suç duyurusu yapıldı

Birlik’in avukatları telsiz konuşmalarını yapan güvenlik güçlerinin belirlenmesi ve haklarında dava açılması için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başvuru dilekçesinde, “telsiz görüşmelerinde Birlik’in cesedinin Emniyet tarafından organize şekilde araca bağlanarak sürüklendiği ortaya çıkmaktadır. Bazı görüşmelerde 'efendim, müdürüm' şeklinde ibareler geçmektedir. Bu durum, suçun üst kademelerde görev yapan emniyet görevlilerince organize edildiğini göstermektedir" denildi. Bunun üzerine Şırnak Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazarak, konuşmalarda emri verdiği ve yerine getirdiği anlaşılan polislerin kimliğinin belirlenip savcılığa gönderilmesini istedi.