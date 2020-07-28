HaberTürk yazarı Sarıkaya: Kılıçdaroğlu siyaset kültürünü değiştirdi, delege zihniyetini aşamadı

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilen CHP kurultayını değerlendirdi. Sarıkaya, 6. kez genel başkanlığına seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset kültürünü değiştirdiğini ancak delege zihniyetini aşamadığını belirtti.

Sarıkaya, "CHP kurultayı için söylenecek tek cümle var; CHP lideri iktidarı işaret etti, delege ise geçmiş alışkanlığından kurtulamadığı için parti iktidarı olarak algıladı… Sonuçta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na en yüksek oy verip, 'İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi' diye sıraladığı politikalarına desteğini 1318 delegenin 1251’i oy vererek gösterdi. Ama bu politikaları hayata geçirmek için çalışmak istediği ekibe de 11 çizik atıp izin vermedi..." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Öyle ki bazı isimleri neden çizdiğini anlamak olanaksızdı… Örneğin, Kılıçdaroğlu Kurultay konuşmasında Türkiye’nin üçüncü büyük probleminin dış politika olduğunu söyledi. Bu amaçla listesine MYK’sında dış politikayı emanet ettiği, Londra, Moskova gibi önemli postlarda Büyükelçi olarak bulunmuş, bu dönem uluslararası ilişkileri en iyi yorumlayan Ünal Çeviköz’e yer verdi. Her ne hikmettense delege üçüncü önemli sorununa çözüm üretecek en önemli aktör Çeviköz’ü çizdi; daha ilerisi Parti Meclisi’nde dış politika ile ilgilenecek bir isme de yer vermedi. Yani bir Çeviköz’ü çizip, yerine uluslararası ilişkiler çalışan veya büyükelçilik yapmış birini koymuş olsa anlaşılırdı; listeyi boşalttı... Benzer durum Kılıçdaroğlu’nun yıllar sonra gündemine aldığı Kürt sorununda yaşandı..." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıkaya, "Kürt sorununun çözüm modelleri üzerine emek sarf etmiş, konuyu en iyi bilen Sezgin Tanrıkulu’nu çizip liste dışı bıraktı. CHP lideri sokak, sokak çalışmalıyız dedi; İstanbul’un bütün semtlerini, sokaklarını ezbere bilen, muhafazakâr seçmene ulaşma yetisi de yüksek olan Gürsel Tekin’i veya en çok oyuna ihtiyaç duyduğun Orta Anadolu insanının derdiyle halvet olmuş Ömer Fethi Gürer’i çizdi. Gençleri önemsediğini, iyi eğitim almış, dil bilen ve yoksul kesimden gelenlerin önünü açmaları gerektiğini söyledi. 'Halkımızla, işsizimizle, çalışanımızla, apartman görevlileri, kuryemizle, kamu görevlileri toplumun her kesimiyle birlikte hareket edeceğiz' dedi. Listesine de bu kapsamda bir apartman görevlisinin de kızı olan 3 dil bilen parlak bir üniversite mezunu genç bir kızı aldı; ama delege liste dışına attı. Paradoksları da yok değildi; önceki Kurultay’da merkez sağ kökenden geldi partide önemli yer buldu diye tepki koyduğu kişiye bu Kurultay’da en yüksek oyu verdi." ifadesini kullandı.

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