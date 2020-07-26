CHP kurultayında ikinci gün: PM seçimlerinde yeni tüzük ilk kez uygulanacak, muhalif gruplar birleşerek Kılıçdaroğlu'nun listesini delebilir

Kemal Kılıçdaroğlu, dün başlayan 37. Olağan Kurultayı'nda altıncı kez CHP Genel Başkanı seçildi. Gözler bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) seçimlerinde... Kurultayın ikinci gününde muhalif grupların birleşip, Parti Meclisi için Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı listenin dışından isimleri de yönetime sokmayı deneyebilecekleri kulislerde konuşuluyor.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, PM seçimlerinde bugün bir ilk yaşanacak. PM seçimlerine değişiklik getiren yeni tüzük bugün ilk kez uygulanacak.

Yeni tüzük uyarınca, Parti Meclisi ya da Yüksek Disiplin Kurulu adayı olmak için en az 10 delegenin imzası gerekiyor. Aday olmanın bir başka yolu ise, genel başkanın listesinde yer almak. Bu durumda aday adayının 10 delege imzası toplamasına gerek kalmıyor.

Yeni tüzük değişikliği çerçevesinde, mevcut Genel Merkez yöneticileri dahil, partinin daha önce de yönetimde görev almış kıdemli isimleri adaylık başvurusunda bulunmadı. Bunun yerine genel başkanın listesini beklemeyi tercih etti. Genel başkanın listesinde adının bulunmama olasılığını düşünen diğer CHP'liler ise aday olabilmek için 10 delegenin imzasının arayışına geçti.

CHP’de Parti Meclisi toplamda 60 kişiden oluşuyor. Ancak PM’nin sekiz kişilik bölümü, Kültür ve Bilim Platformu listesinden geliyor. Dolayısıyla çarşaf listeyle yapılacak seçimlerde 52 kişi seçilecek. Kültür ve Bilim Kurulu’nun sekiz üyesi için ise delegeler ayrıca oy kullanacak. Genel başkanın hazırladığı dar liste içinden sekiz kişinin adını işaretleyecekler.

Kurultayda bugün oylanacak üçüncü liste ise Yüksek Disiplin Kurulu listesi olacak. CHP’yi Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün açıkladığı ‘ikinci yüzyıla’ taşıyacak kadro, 1356 delegenin oylarıyla seçilecek.

Kurultayın ikinci gününde muhalif grupların birleşip, Parti Meclisi için Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı listenin dışından isimleri de yönetime sokmayı deneyebilecekleri kulislerde konuşuluyor.