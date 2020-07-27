CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı PM seçimleri: Faik Öztrak 982 ile en fazla oyu olan isim oldu

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda 222 kişinin başvuruda bulunduğu PM ve 47 kişinin aday olduğu YDK seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 982 ile delegeden en fazla oyu olan isim oldu.

Bilkent Odeon'da yapılan CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı'nda delegeler 44 sandıkta, 52 Parti Meclisi (PM) üyesi ile 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 kişilik Bilim Kültür ve Sanat Platformu'nun (BKSP) 8 üyesini belirlemek için oy kullandı.

PM için 222, YDK için de 47 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları saat 01.15 civarında belli olurken, resmi sonuçların parti tüzüğünde belirtilen kotaların uygulanmasının ardından ilan edileceği bildirildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak delegeden en fazla oyu olan isim oldu. Öztrak, 982 oyla PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı.

Öztrak'ı Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 862 oyla, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise 855 oyla takip etti. Yeterli oyu alamayan mevcut genel başkan yardımcıları Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yönetime veda eden isimler oldu.

Bir başka Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise ilk 52 kişinin arasına girmeyi başardı ancak parti tüzüğü gereği uygulanan cinsiyet kotasıyla liste dışı kaldı. Böylelikle bu dört ismin genel başkan yardımcılığı görevleri sona erdi.

CHP PM listesi

1- Faik Öztrak - 982

2- Bülent Kuşoğlu - 862

3- Ali öztunç - 855

4- Rıfat Nalbantoğlu - 848

5- Oğuz Kaan Salıcı - 844

6- Onursal Adıgüzel - 836

7- Umut Akdoğan - 830

8- Deniz Demir - 825

9- Gürsel Erol - 824

10- Erdoğan Toprak - 819

11- Selin Sayek Böke - 794

12- Veli Ağbaba - 791

13- Ahmet Akın - 791

14- Hakkı Süha Okay - 762

15- Ednan Arslan-743

16- Gamze Akkuş İlgezdi - 729

17- Zeynel Emre - 723

18- Murat Emir - 720

19- Tekin Bingöl - 716

20- Ulaş Karasu- 688

21- Gamze Taşcıer 681

22- Gökan Zeybek 679

23- Bülent Tezcan - 676

24- Orhan Sarıbal - 675

25- Seyit Torun-673

26- Tahsin Tarhan -671

27- Özgür Karabat -688

28- Nurhahay Altaca - 666

29- Gaye Usluer - 661

30- Muharrem Erkek - 642

31- Gökhan Günaydın - 641

32- Eren Erdem - 637

33- Hasan Baltacı- 623

34- Devrim Barış Çelik - 612

35- Gülizar Biçer Karaca - 606

36- Nevaf Bilek -595

37- Müslim Sarı -592

“Cinsiyet” ve “Gençlik” Kotasından yararlanarak seçilenler:

38- Aysu Bankoğlu - 542

39- Yaşar Seyman - 528

40- Candan Yüceer - 520

41- Aylin Nazlıaka - 515

42- Pınar Uzun - 476

43- Ayça Taşkent - 431

44- Sevgi Kılıç - 365

45- Erbıl Aydınlık - 355

46- Gökçen Göçen - 354

47- Ahmet Hakan Uyanık - 349

48- Neslihan Hacıoğlu - 336

49- Semra Dinçer - 295

50- Gizem Özcan - 293

51- Hasan Efe Uyar - 293

52 - Leyla serin kırık - 278

CHP PM'ye Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'ndan giren 8 kişi:

53- Yunus Emre: 1021

54- Aylin Yaman: 964

55- Fethi Açıkel: 959

56- Burhan Şenatalar: 905

57- Ali Rıza Erbay: 887

58- Lale Karabıyık: 871

59- Yüksel Taşkın: 780

60- Ayşe Eser Danışoğlu: 756

CHP'de cinsiyet ve gençlik kotasından dolayı PM'ye giremeyen isimler:

Akif Hamzaçebi - 40. sıra 569 oy

Turan Aydoğan - 41. sıra 551 oy

Sezgin Tanrıkulu - 42. sıra 545 oy

Mehmet Tüm - 45. sıra 523 oy

Cemal Canpolat - 46. sıra 521 oy

Hakkı Akalın - 48. sıra 520 oy

Hüseyin Yaşar - 50. sıra 510 oy

Mehmet Ali Çelebi-51. sıra 507 oy

Aykut Erdoğdu - 52. sıra 499 oy

CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu, Parti Meclisi'ne giremedi.

6 kişide Genel Başkanın listesini delerek PM’ye girmeyi başardı:

1- Eren Erdem

2- Gökhan Günaydın

3- Gaye Usluer

4- Aylin Nazlıaka

5- Gürsel Erol

6- Müslüm Sarı

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