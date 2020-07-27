CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı PM seçimleri: Faik Öztrak 982 ile en fazla oyu olan isim oldu

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda 222 kişinin başvuruda bulunduğu PM ve 47 kişinin aday olduğu YDK seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 982 ile delegeden en fazla oyu olan isim oldu.
Bilkent Odeon'da yapılan CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı'nda delegeler 44 sandıkta, 52 Parti Meclisi (PM) üyesi ile 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 kişilik Bilim Kültür ve Sanat Platformu'nun (BKSP) 8 üyesini belirlemek için oy kullandı.
PM için 222, YDK için de 47 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları saat 01.15 civarında belli olurken, resmi sonuçların parti tüzüğünde belirtilen kotaların uygulanmasının ardından ilan edileceği bildirildi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak delegeden en fazla oyu olan isim oldu. Öztrak, 982 oyla PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı.
Öztrak'ı Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 862 oyla, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise 855 oyla takip etti. Yeterli oyu alamayan mevcut genel başkan yardımcıları Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yönetime veda eden isimler oldu.
Bir başka Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise ilk 52 kişinin arasına girmeyi başardı ancak parti tüzüğü gereği uygulanan cinsiyet kotasıyla liste dışı kaldı. Böylelikle bu dört ismin genel başkan yardımcılığı görevleri sona erdi.
CHP PM listesi
1- Faik Öztrak - 982
2- Bülent Kuşoğlu - 862
3- Ali öztunç - 855
4- Rıfat Nalbantoğlu - 848
5- Oğuz Kaan Salıcı - 844
6- Onursal Adıgüzel - 836
7- Umut Akdoğan - 830
8- Deniz Demir - 825
9- Gürsel Erol - 824
10- Erdoğan Toprak - 819
11- Selin Sayek Böke - 794
12- Veli Ağbaba - 791
13- Ahmet Akın - 791
14- Hakkı Süha Okay - 762
15- Ednan Arslan-743
16- Gamze Akkuş İlgezdi - 729
17- Zeynel Emre - 723
18- Murat Emir - 720
19- Tekin Bingöl - 716
20- Ulaş Karasu- 688
21- Gamze Taşcıer 681
22- Gökan Zeybek 679
23- Bülent Tezcan - 676
24- Orhan Sarıbal - 675
25- Seyit Torun-673
26- Tahsin Tarhan -671
27- Özgür Karabat -688
28- Nurhahay Altaca - 666
29- Gaye Usluer - 661
30- Muharrem Erkek - 642
31- Gökhan Günaydın - 641
32- Eren Erdem - 637
33- Hasan Baltacı- 623
34- Devrim Barış Çelik - 612
35- Gülizar Biçer Karaca - 606
36- Nevaf Bilek -595
37- Müslim Sarı -592
“Cinsiyet” ve “Gençlik” Kotasından yararlanarak seçilenler:
38- Aysu Bankoğlu - 542
39- Yaşar Seyman - 528
40- Candan Yüceer - 520
41- Aylin Nazlıaka - 515
42- Pınar Uzun - 476
43- Ayça Taşkent - 431
44- Sevgi Kılıç - 365
45- Erbıl Aydınlık - 355
46- Gökçen Göçen - 354
47- Ahmet Hakan Uyanık - 349
48- Neslihan Hacıoğlu - 336
49- Semra Dinçer - 295
50- Gizem Özcan - 293
51- Hasan Efe Uyar - 293
52 - Leyla serin kırık - 278
CHP PM'ye Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'ndan giren 8 kişi:
53- Yunus Emre: 1021
54- Aylin Yaman: 964
55- Fethi Açıkel: 959
56- Burhan Şenatalar: 905
57- Ali Rıza Erbay: 887
58- Lale Karabıyık: 871
59- Yüksel Taşkın: 780
60- Ayşe Eser Danışoğlu: 756
CHP'de cinsiyet ve gençlik kotasından dolayı PM'ye giremeyen isimler:
Akif Hamzaçebi - 40. sıra 569 oy
Turan Aydoğan - 41. sıra 551 oy
Sezgin Tanrıkulu - 42. sıra 545 oy
Mehmet Tüm - 45. sıra 523 oy
Cemal Canpolat - 46. sıra 521 oy
Hakkı Akalın - 48. sıra 520 oy
Hüseyin Yaşar - 50. sıra 510 oy
Mehmet Ali Çelebi-51. sıra 507 oy
Aykut Erdoğdu - 52. sıra 499 oy
CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu, Parti Meclisi'ne giremedi.
6 kişide Genel Başkanın listesini delerek PM’ye girmeyi başardı:
1- Eren Erdem
2- Gökhan Günaydın
3- Gaye Usluer
4- Aylin Nazlıaka
5- Gürsel Erol
6- Müslüm Sarı
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