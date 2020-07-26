CHP kurultayında ikinci gün: Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde kimler var?

Deniz Işık
6. kez CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi için anahtar listesi belli oldu. Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi üyeliği için 237, Yüksek Disiplin Kurulu'na ise 50 başvuru yapıldı. Seçimin saat 18.30'da başladığı belirtildi. Seçimin gecenin ilerleyen saatlerinde sonuçlanması bekleniyor.
Yeni tüzük uygulandı
PM seçimlerine değişiklik getiren yeni tüzük bugün ilk kez uygulandı. Yeni tüzük uyarınca, Parti Meclisi ya da Yüksek Disiplin Kurulu adayı olmak için en az 10 delegenin imzası gerekiyor.
Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde şu isimlerin yer aldığı belirtiliyor:
Oğuz Kaan Salıcı
Ayfer Gültekin
Ayça Taşkent
Erdoğan Toprak
Cemal Canpolat
Tuncay Özkan
Yunus Emre
Bülent Kuşoğlu
Faik Öztrak
Gamze İlgezdi
Bülent Tezcan
Adnan Demirci
Tekin Bingöl
Orhan Sarıbal
Ali Öztunç
Gülizar Biçer Karaca
Umut Akdoğan
Yıldırım Kaya
Murat Emir
Turan Aydoğan
Özgür Karabat
Gökhan Günaydın
Ahmet Akın
Ali Mahir Başarır
Aylin Yaman
Hamdi Yarer Alkan
Aylin Nazlıaka
Burhan Saral
Esra Dirican
Deniz Demir
Sezgin Tanrıkulu
Gürsel Tekin
Necdet Saraç
Yurter Özcan
Zeynel Emre
Gökçe Gökçen
Gamze Taşçıer
Nurhayat Altaca
Burhan Şenatalar
Yüksel Mansur Kılıç
Onursal Adıgüzel
Veli Ağbaba
Fethi Açıkel
Ünal Çeviköz
Semra Dinçer
Aykut Erdoğdu
Muharrem Erkek
Akif Hamzaçebi
Sevgi Kılıç
Selin Sayek Böke
Yaşar Seyman
Yüksel Taşkın
Seyit Torun
Gökan Zeybek
Pınar Uzun
Kulislerde dolaşan anahtar listede Lale Karabıyık haricinde CHP MYK üyeleri kendilerine yer buldu. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Deniz Demir de listede yer aldı. 60 kişilik PM listesinin 52’si çarşaf listeyle seçilecek. Listelerin basılmasının ardından seçimin saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
TIKLAYIN | CHP kurultayında ikinci gün: PM seçimlerinde yeni tüzük ilk kez uygulanacak, muhalif gruplar birleşerek Kılıçdaroğlu'nun listesini delebilir