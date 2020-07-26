CHP kurultayında ikinci gün: Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde kimler var?

Deniz Işık

6. kez CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi için anahtar listesi belli oldu. Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi üyeliği için 237, Yüksek Disiplin Kurulu'na ise 50 başvuru yapıldı. Seçimin saat 18.30'da başladığı belirtildi. Seçimin gecenin ilerleyen saatlerinde sonuçlanması bekleniyor.

Yeni tüzük uygulandı

PM seçimlerine değişiklik getiren yeni tüzük bugün ilk kez uygulandı. Yeni tüzük uyarınca, Parti Meclisi ya da Yüksek Disiplin Kurulu adayı olmak için en az 10 delegenin imzası gerekiyor.

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde şu isimlerin yer aldığı belirtiliyor:

Oğuz Kaan Salıcı

Ayfer Gültekin

Ayça Taşkent

Erdoğan Toprak

Cemal Canpolat

Tuncay Özkan

Yunus Emre

Bülent Kuşoğlu

Faik Öztrak

Gamze İlgezdi

Bülent Tezcan

Adnan Demirci

Tekin Bingöl

Orhan Sarıbal

Ali Öztunç

Gülizar Biçer Karaca

Umut Akdoğan

Yıldırım Kaya

Murat Emir

Turan Aydoğan

Özgür Karabat

Gökhan Günaydın

Ahmet Akın

Ali Mahir Başarır

Aylin Yaman

Hamdi Yarer Alkan

Aylin Nazlıaka

Burhan Saral

Esra Dirican

Deniz Demir

Sezgin Tanrıkulu

Gürsel Tekin

Necdet Saraç

Yurter Özcan

Zeynel Emre

Gökçe Gökçen

Gamze Taşçıer

Nurhayat Altaca

Burhan Şenatalar

Yüksel Mansur Kılıç

Onursal Adıgüzel

Veli Ağbaba

Fethi Açıkel

Ünal Çeviköz

Semra Dinçer

Aykut Erdoğdu

Muharrem Erkek

Akif Hamzaçebi

Sevgi Kılıç

Selin Sayek Böke

Yaşar Seyman

Yüksel Taşkın

Seyit Torun

Gökan Zeybek

Pınar Uzun

Kulislerde dolaşan anahtar listede Lale Karabıyık haricinde CHP MYK üyeleri kendilerine yer buldu. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Deniz Demir de listede yer aldı. 60 kişilik PM listesinin 52’si çarşaf listeyle seçilecek. Listelerin basılmasının ardından seçimin saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

TIKLAYIN | CHP kurultayında ikinci gün: PM seçimlerinde yeni tüzük ilk kez uygulanacak, muhalif gruplar birleşerek Kılıçdaroğlu'nun listesini delebilir