HaberTürk yazarı Par: Barış Atay’a yapılan saldırının aydınlamasını için en büyük çabayı Bakan Soylu’nun göstermesi gerekir

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemikle gündem olan oyuncu ve Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasının asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Par, "TİP Milletvekili Barış Atay saldırıya uğradı, çok geçmiş olsun. Siyasetçi olarak üslubunu fazlaca keskin bulduğum bir isim Barış Atay. 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra tahliye edilen Musa Orhan ile ilgili hukuken tartışmalı bir yargı kararı var ortada ama buradan hareketle İçişleri Bakanı’na 'Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın' gibi ağır bir ithamda bulunmasını yanlış buluyorum. İçişleri Bakanı Soylu’nun, Barış Atay'ın ölçüsüz ithamlar içeren tweet'ine karşı yazdığı cevabi tweet'te de bence olmaması gereken ifadeler vardı." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Ama geldiğimiz noktada bütün bunların üzerinde bir gerçek var: Barış Atay’a yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu aşamada artık olayın aydınlanması için en büyük çabayı Bakan Soylu’nun göstermesi gerekir. Bu olayda en doğru tavır Meclis Başkanı Şentop’tan geldi. 'İçişleri Bakanı ile polemik yaşadı iyisi mi ben bu işe bulaşmayayım' demedi.Tarafsız bir Meclis Başkanı’na yakışır şekilde Barış Atay saldırısını kınadı. Dengecilik yapmadan, siyasi taraf tutmadan bir milletvekiline karşı yapılan saldırıya sessiz kalmayan Mustafa Şentop’u bütün siyasetçiler örnek almalı." ifadesini kullandı.

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