Barış Atay'ın darp edilmesine ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen oyuncu ve Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın dün gece İstanbul Kadıköy'de uğradığı saldırıya ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı.

Dün gece saat 1.30 sularında Kadıköy'de beş kişilik bir grup, arkadaşıyla birlikte gittiği bir mekândan çıkan Barış Atay'a 'vatan haini' diyerek saldırmıştı. Grubun yere düşürdükten sonra tekmelemeye başladığı Atay, travma ve kaburgalarında kırık şüphesiyle tedavi için götürüldüğü hastaneden bugün taburcu olmuştu.

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Halk TV'den Can Bursalı'nın haberine göre, saldırının meydana geldiği yerin tam önündeki iş yerinin güvenlik kamerasının bozuk olduğu iddia edildi. Farklı bir açıdan Atay’ın darp edildiği anın görüntülerine ulaşıldı.









Saldırının yaşandığı an, köşede duran bir kişi, olayı cep telefonuyla kayda alıyor. MOBESE kamerasının olmadığı sokakta yaşanan saldırıyı gören bir kameranın ise, olaydan bir gün önce fişinin çekildiği belirtiliyor. Beş saldırgan, Barış Atay'ı darp ettikten sonra ayrı yönlere kaçışıyor.

Soylu'dan Atay'a: PKK ve DHKP-C artığı, senden tam tecavüzcü olur!

Saldırıdan önceki saatlerde TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan'a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Atay, paylaşıma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" diye yazdı.

Soylu ise, Atay'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak, "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma’nın kollayıcısı, dikkat yakalanma..." diye yanıt verdi.