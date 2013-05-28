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Dünya

Haaretz gazetesi: Türkiye ile İsrail arasındaki görüşmeler tıkandı

Tel Aviv-Ankara hattındaki görüşme süreci 22 Mart'ta İsrail'den gelen özürle başlamıştı

28 Mayıs 2013 20:31


İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi, Tel Aviv ile Ankara arasında yürütülen Mavi Marmara tazminat görüşmelerinin tıkandığını yazdı. Habere göre; gerekçe tazminat miktarı konusundaki anlaşmazlık.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Mavi Marmara'yla ilgili özürden sonra ilk görüşme 22 Nisan'da Türkiye'de, ikinci tur görüşmeler 6 Mayıs'ta İsrail'de yapılmıştı.

O görüşmeden sonra yapılan açıklamada "pek çok konuda görüş birliğine varıldığı" ifadeleri kullanılmıştı.

Haaretz'in haberine göre, üçüncü tur görüşme Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinden bir gün önce Washington'da yapıldı..

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun elçisi Joseph Ciechanover ile bir araya geldi.

İsrailli bir yetkilinin verdiği bilgiye göre; o görüşmede ilerleme sağlanamadı, aradan geçen 2 haftalık süreçte yapılan telefon görüşmeleri de sonuç vermedi.

İsrailli yetkili, " Büyükelçilerin geri dönmesi ile ilgili karar da dahil pek çok konuda anlaşma sağlandı ama tazminat miktarı konusunda anlaşma yok" dedi.

İsrailli yetkililer miktar konusunda kesin rakamlar ifade etmekten kaçındı, ancak Haaretz'in iddiasına göre, İsrail her aileye 100 bin dolar ödemeyi teklif ediyor, Ankara'nın talebi ise her aile için 1 milyon dolar.

 

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