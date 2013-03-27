'İsrail, Mavi Marmara için 10 milyon dolar tazminat verecek'

İsrail'in Mavi Marmara saldırısıyla ilgili olarak Türkiye'den özür dilemesi sonrası tüm gözler ödenecek tazminat miktarına çevrildi.

Mavi Marmara için İsrail’in tazminat heyeti bu hafta Türkiye’ye gelecek. Haaretz’e konuşan bir kaynak, “Tazminat on milyonlarca dolar olacak” dedi.

Ankara ile Tel Aviv arasındaki Mavi Marmara diplomasisi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’yla İsrail Adalet Bakanı Tzipi Livni arasında önceki akşam yapılan telefon görüşmesiyle yeni bir boyut kazanırken, İsrail’in ölen dokuz Türk’ün ailelerine ödeyeceği tazminat sürecini belirlemek üzere bir komisyon kurulmasına karar verilmişti.

Fon kurma kararı

Bir yıl kadar önce taraflar, tazminatın Türk hükümeti tarafından kurulacak özel bir insani fon üzerinden ödenmesini kararlaştırmıştı. Böylece İsrail ile kurbanların aileleri arasında doğrudan temas kurulmasıne gerek olmayacaktı.

Vatan'ın Haaretz gazetesine dayandırdığı habere göre, gazetenin deneyimli isimlerinden Zvi Bar’el’e konuşan Türkiye’den bir kaynak, İsrail’in ödeyeceği toplam meblağın ne kadar olduğunun belirlenmediğini ancak “On milyonlarca dolar” olacağını söyledi.

Davalar ne olacak?

Kaynak ayrıca, kapsamını Türkiye’nin belirleyeceği tazminat ödemelerinin en basit madde olduğunu, ancak İsrailli subaylar hakkındaki davaların geri çekilmesi talebinin durumu karmaşık bir hale sokabileceğini ifade etti. Aynı kişi, “Türkiye dava açmama seçeneğini tercih edebilir ancak özel kişilerce açılmış davaları iptal etmek mümkün değil. Yapılacak tek şey aileleri ikna etmek” diye konuştu.

'Obama’nın sesini özlemiştim'

Başbakan Erdoğan, dün AK Parti grubunda şunları söyledi: “Dışişleri Bakanı Kerry ile yaptığımız görüşmelerde, etraflıca değerlendirmesini yaptık... Sayın Obama’nın Ortadoğu’ya gelişinde, önümüze yine bir metin geldi, kabul edemeyeceğimiz bazı şeyler vardı. ’Hayır’ dedik, ‘Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu da kenara koyamayız, onun da bu anlaşmaya dercedilmesi lazım’. Bunun yanında Filistin-İsrail ihtilafında İsrail’in Türkiye ile işbirliği yapması da burada kayıt altına alındı... İsrail’deyken önce İsrail Başbakanı aldı telefonu ama ben Obama’nın sesini özlemiştim, önce bir onun sesini duyayım dedim. Sonra İsrail başbakanı aldı, özür diledi. Hepsi yazılı metinlerde ve telefon kayıtlarında var.”

Erdoğan’a baskı

Haaretz’e konuşan diplomatik bir kaynak, Erdoğan’ın ilişkilerin yumuşamaya başladığı bir dönemde Gazze’yi ziyaret etmemesi için ABD’den baskı gördüğünü öne sürdü. Kaynak, “Türkiye, Erdoğan’ın ziyaretinden önce, Dışişleri Bakanı Davutoğlu tarafından İsrail’e yapılacak bir ziyaret seçeneğini de değerlendiriyor. Eğer tazminat sorun olmadan ödenirse, Türkiye de İsrail’den üst düzey yetkilileri davet edecek.”

Ailelerden ortak görüş

‘Para önemli değil, ablukayı kaldırsınlar...’

Mavi Marmara gemisine, İsrailli askerlerin saldırısıyla yaşamını yitiren kişilerin aileleri, 100’er bin dolar denilen tazminatın milyonlarca doları bulacağı iddiaları için “Para önemli değil, Gazze’ye ablukayı kaldırsınlar” dedi. İşte acılı ailelerin görüşleri...

'Özür ve tazminat ikinci planda'

- Ahmet Doğan (Furkan Doğan’ın babası): “İsrail ile yaşanmaya başlayan süreçte bizim için önemli olan ne özür ne de tazminat. Onlar ikinci planda. Bizim için önemli olan Filistin’e uygulananan ambargonun kaldırılması. Türkiye’nin üç talebi vardı ve bu taleplerin içinde en önemlisi Gazze‘ye uygulanan ablukanın kalkması. Furkan ve gemiye binen kişiler ablukanın kalkması için yola çıktı. Abluka kalkmadan bu konuda yorum yapmak erken olur. Önemli olan İsrail’in verdiği sözlerin takibini sıkı şekilde yapmak. Şu anda tazminat ön plana çıkartılarak abluka ikinci plana atılmaya, unutturulmaya çalışılıyor.”

‘Ambargonun kalkması önemli’

- Ali Haydar Bengi’nin eşi Saniye Bengi: “Bizim için özür ve tazminat önemli değil. Filistin’de yaşatılanların sona erdirilmesi önemli. Ambargonun kalkması ve oradaki camilerin bombalanmaması önemli. İnsanlık dışı olaylara son verdikleri zaman özrü kabul ederiz.”

‘İsrail ablukayı unutturuyor’

- İbrahim Bilgen’in eşi Suna Bilgen: “İsrail’in özrünü ve tazminatını kabul etmiyoruz. Bu girişimle Filistin’deki ablukayı unutturmaya çılışıyorlar. Bizim için önemli olan Filistin’deki amburgonun kalkması ve orada Filistinlilere yaşatılanlara son verilmesidir.”