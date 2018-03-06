'Güvenlik tehdidi' nedeniyle kapatılan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin ne zaman açılacağı belli oldu

Güvenlik tehdidi nedeniyle iki gündür kapalı olan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, yarın açılacak.

ABD Büyükelçiliği, pazar akşamı yaptığı duyuruyla ‘güvenlik tehdidi’ nedeniyle pazartesi günü hizmet verilmeyeceğini belirtmişti. Saldırı hazırlığındaki 4 IŞİD’linin Samsun’da yakalandığı haberleri üzerine büyükelçilik, bugün de kapalı kalmıştı.

Yapılan uyarıda, "popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişise güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ,"Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin", "gelişmeler için yerel medyayı izleyin" ve "dikkat çekmemeye çalışın" denirken; Büyükelçilik çevresinde de güvenlik önlemleri artırılmıştı.