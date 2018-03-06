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'Güvenlik tehdidi' nedeniyle kapatılan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin ne zaman açılacağı belli oldu

Büyükelçilik, iki gün kapalı kaldı

06 Mart 2018 22:03

Güvenlik tehdidi nedeniyle iki gündür kapalı olan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, yarın açılacak. 

ABD Büyükelçiliği, pazar akşamı yaptığı duyuruyla ‘güvenlik tehdidi’ nedeniyle pazartesi günü hizmet verilmeyeceğini belirtmişti. Saldırı hazırlığındaki 4 IŞİD’linin Samsun’da yakalandığı haberleri üzerine büyükelçilik, bugün de kapalı kalmıştı.

Yapılan uyarıda, "popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişise güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ,"Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin", "gelişmeler için yerel medyayı izleyin" ve "dikkat çekmemeye çalışın" denirken; Büyükelçilik çevresinde de güvenlik önlemleri artırılmıştı. 

 

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