ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yarın da kapalı

'Güvenlik tehdidi' gerekçesiyle bugün kapalı olan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yarın da kapalı olacağı açıklandı.
TIKLAYIN-ABD, Ankara Büyükelçiliği'ni ‘güvenlik tehdidi' gerekçesiyle kapattı!
ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elçilik hizmetlerinin ne zaman başlayacağı daha sonra duyurulacak.
TIKLAYIN-ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 4 IŞİD'li Samsun'da yakalandı
Sadece acil hizmetlerin verileceği belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarından büyükelçilik binasından uzak durmaları istendi ve şu uyarılar yapıldı:
- Büyük kalabalıklardan uzak durun,
- Elçilik'ten uzak durun,
- Popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın,
- Güvenliğiniz ile ilgili ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin,
- Gelişmeler için yerel medyayı izleyin,
- Dikkat çekmemeye çalışın.