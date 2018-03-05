ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yarın da kapalı

'Güvenlik tehdidi' gerekçesiyle bugün kapalı olan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yarın da kapalı olacağı açıklandı.

TIKLAYIN-ABD, Ankara Büyükelçiliği'ni ‘güvenlik tehdidi' gerekçesiyle kapattı!

ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elçilik hizmetlerinin ne zaman başlayacağı daha sonra duyurulacak.

TIKLAYIN-ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 4 IŞİD'li Samsun'da yakalandı

Sadece acil hizmetlerin verileceği belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarından büyükelçilik binasından uzak durmaları istendi ve şu uyarılar yapıldı:

- Büyük kalabalıklardan uzak durun,

- Elçilik'ten uzak durun,

- Popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın,

- Güvenliğiniz ile ilgili ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin,

- Gelişmeler için yerel medyayı izleyin,

- Dikkat çekmemeye çalışın.