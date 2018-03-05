T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yarın da kapalı

Elçilik hizmetlerinin ne zaman başlayacağı daha sonra duyurulacak

05 Mart 2018 21:16

'Güvenlik tehdidi' gerekçesiyle bugün kapalı olan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yarın da kapalı olacağı açıklandı.

TIKLAYIN-ABD, Ankara Büyükelçiliği'ni ‘güvenlik tehdidi' gerekçesiyle kapattı!

ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elçilik hizmetlerinin ne zaman başlayacağı daha sonra duyurulacak.

TIKLAYIN-ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 4 IŞİD'li Samsun'da yakalandı

Sadece acil hizmetlerin verileceği belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarından büyükelçilik binasından uzak durmaları istendi ve şu uyarılar yapıldı:

- Büyük kalabalıklardan uzak durun,

- Elçilik'ten uzak durun,

- Popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın,

- Güvenliğiniz ile ilgili ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin,

- Gelişmeler için yerel medyayı izleyin,

- Dikkat çekmemeye çalışın.

 

ETİKETLER

ABDbüyükelçilikgüvenlik tehdidikapalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24