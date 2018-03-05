ABD, Ankara Büyükelçiliği'ni ‘güvenlik tehdidi' gerekçesiyle kapattı!

ABD, Ankara Büyükelçiliği'nin 'güvenlik tehdidi' nedeniyle yarın (5 Mart) kapalı olacağını duyurdu. Açıklamada, güvenlik tehdidinin geçmesinin ardından büyükelçiliğin yeniden hizmet vereceği belirtildi.

ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasında, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve büyükelçilikten uzak durma çağrısı yapıldı.

Büyükelçilikten yapılan uyarıda, "popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişise güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ,"Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin", "gelişmeler için yerel medyayı izleyin" ve "dikkat çekmemeye çalışın" denildi.