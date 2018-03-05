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ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 4 IŞİD'li Samsun'da yakalandı

Şüpheliler MİT ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla yakalandı

05 Mart 2018 18:58

Samsun’da, Ankara’daki ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 IŞİD'li yakalandı.

IŞİD'e yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile MİT'in birlikte yürüttüğü çalışma sonucu Samsun-Ankara karayolunda uygulama noktasında durdurulan bir otobüste Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taha Al-D. ile Fernas Hüseyin A. gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten ekipler zanlılarla bağlantılı oldukları tespit edilen Iraklı Omar Shıbab Ahmed Al D. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B'yi de merkez İlkadım ilçesindeki kaldıkları yerde gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli dijital verilere de el konuldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığına ilişkin çalışmalar üzerine yürütüldüğü belirtilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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