‘Güvenlik tehdidi' nedeniyle kapatılan ABD Büyükelçiliği'nin çevresinde önlemler artırıldı

Güvenlik tehdidi nedeniyle bugün kapalı olacağı duyurulan Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Büyükelçiliğe çıkan sokakların tamamı polis kontrolüne alınırken, bölgeden geçenler de üst aramasına tabi tutuldu.

Sputnik Türkiye’den Yurdagül Şimşek’in haberine göre, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin ‘güvenlik tehdidi’ açıklamasının ardından Ankara Valiliği güvenlik önlemlerini artırdıklarını ve ilave tedbirler alındığını ifade ederken; polis de üst düzeyde alarma geçti.

Sadece basının görüntü almasına izin verildi

Ankara polisi bugün ABD Büyükelçiliği'nin çevresindeki güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı. Büyükelçiliğe çıkan tüm sokaklar polis kontrolüne alındı. Bu sokaklardan geçenler üst taramasına tabi tutuldu, çantalarda da arama yapıldı. Araçların da geçişine kontroller yapıldıktan sonra izin verilirken; ABD Büyükelçiliği'nin çevresinde basın dışında fotoğraf ve kamera çekimine de izin verilmedi.

Ankara Valiliği de büyükelçiliğin açıklamasından sonra, "İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır" duyurusunda bulundu.