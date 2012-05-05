Gürsel Tekin'in ilk hedefi İstanbul İl Kongresi, sonra CHP Kurultayı

CHP’de gözler genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Gürsel Tekin’in, bundan sonra ne yapacağına çevrildi. Kurultay sürecinin devam ettiği CHP’de ‘mücadeleye devam’ mesajı veren Tekin’in, öncelikli hedefi İstanbul İl Kongresi. Tekin, İstanbul kongresinde zaferle çıkması halinde temmuzda planlanan kurultay için de elini güçlendirmiş olacak.

Radikal gazetesinin haberine göre; istifa eden Tekin’in önceki gün katılmadığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Tekin’in de dile getirdiği rahatsızlıklarla ilgili konuşarak, il kongrelerinde genel merkezin taraf olmayacağını söyledi. Kulislerde, Tekin ile birlikte MYK’dan istifa edeceği söylenen Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil’in, Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul il kongresine karışılmayacak” mesajı vermesi üzerine bu kararından vazgeçtiği ifade edildi. İsmi istifa edecekler arasında geçen Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun işleyişten rahatsız olduğu ve yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde Tekin’i haklı bulduğu, Kılıçdaroğlu’nun yanlış yönlendirildiğini söylediği belirtiliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise istifa edeceğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Kulislerde bundan sonra ne yapacağı tartışılan Tekin, Twitter’dan, ‘CHP içinde mücadeleye devam’ mesajı verdi. Tekin, Twitter’dan, “Siyasette yenilenmeye, CHP’ye hizmet etmeye, baharın gücüyle yollara çıkmaya devam edeceğim” diye seslendi. Bugün İstanbul’a gitmesi beklenen Tekin’in 13 Mayıs’ta yapılacak il kongresine kadar kentte kalacağı ve İstanbul İl Başkanlığı seçiminde Ali Özcan’a destek vereceği ifade edildi. Tekin’in, İstanbul İl Kongresi’nden zaferle çıkması halinde temmuz ayında planlanan büyük kurultayda elinin güçleneceği ve parti vitrinin belirlenmesinde Kılıçdaroğlu ile masaya oturacağı kaydedildi.

Gürsel Tekin’in MYK’dan istifası milletvekilleri arasında da tartışma yarattı. Bazı CHP’li vekiller istifanın sadece kongre meselesi olarak görülemeyeceğini, aynı zamanda parti içinde daha büyük sıkıntılar olduğunun göstergesi olduğunu dile getirdi. Tekin’e yakınlığı ile bilinen İstanbul Milletvekili Melda Onur, Tekin’in istifasına ilişkin yorum yapmamayı tercih ederken, istifa edeceğinden de haberinin olmadığını söyledi. Önceki gün istifa ettikten sonra Tekin ile görüşmesiyle ilgili de Onur, “Gürsel başkan benim çok eski arkadaşım, politika biter ama dostluklar her zaman kalır. Öyle bir özel toplantı değildi, çay içtik, yemek yedik” dedi.



Akkiraz’dan da destek



İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, “Gürsel Tekin, MYK içinde halkla iletişim kurabilen önemli bir isimdi. Sol demokrasi anlayışına göre yaptığı çok normal bir tavırdı. Umarım birileri verilen bu mesajdan doğru dersler çıkarır. Ben Oğuz Kaan Salıcı’yı desteklemiyorum” dedi. CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, “Anadolu’da il kongreleri doğal halinde yürüyor ama Ankara ve İstanbul siyaset için önemli yerler. Bu tavır ciddi görüş ayrılıkları olduğunu gösteriyor” diye konuştu. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, istifayı duyunca üzüldüğünü söyledi.