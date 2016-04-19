Guns N' Roses'ın solisti, AC/DC ile birlikte turneye çıkacak

Hard Rock grubu AC/DC'nin solisti Brian Johnson'un rahatsızlanması nedeniyle, grupla birlikte turneye, Guns N' Roses'ın solisti Axl Rose'un çıkacağı duyuruldu.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, AC/DC’nin mayıs ayından itibaren vereceği "Rock or Bust" dünya turu kapsamındaki konserlerinde grupla birlikte Guns N' Roses vokalisti Axl Rose da yer alacak.

Grubun 1980 yılından beri vokalisti olan Brian Johnson'ın kalıcı duyma bozukluğu riski sebebiyle konserlerde yer almayacağını açıklaması üzerine grup vokalist seçimini Axl Rose'dan yana kullandı.

Guns N' Roses ile birlikte ABD turuna devam edecek olan Axl Rose aynı zamanda AC/DC ile mayıs ayında Avrupa turnesine çıkacak, "Rock or Bust World Tour" kapsamında Lizbon, Londra, Hamburg ve birçok Avrupa şehrinde konser verecek.