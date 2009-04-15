AC/DC üzerinden vurgun planı suya düştü

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, metal grubu AC/DC'nin gelecek ay düzenleneceği bildirilen ve 3 milyon Euro'luk bilet satılması planlanan konseri, dolandırıcıların işi çıktı.



Rumen Mediafax Ajansı'nın haberine göre, Bükreş'te 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "Bükreş Rock Arena" açık hava festivalinde, birçok Rumen rock grubuyla birlikte Avustralyalı ünlü metal grubu AC/DC'nin de sahne alması planlanıyordu.



Basında "Romanya'nın Woodstock'ı" olarak nitelendirilen festival için 3 milyon Euro'luk bilet satılacağı ve festivale 70 bin kişinin katılacağı tahmin ediliyordu.



AC/DC'nin, dün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bükreş'teki festivale katılacağını yalanlaması üzerine bilet satışını yapan Ticketpoint firması, festivalin iptal edildiğini bildirmişti.



Mediafax'a açıklama yapan Ticketpoint yetkililerinden Andrei Tuturuga, "Konseri düzenleyen PlayCool firmasının planı tutsaydı, müzikseverleri 3 milyon Avro dolandıracaklardı" dedi. "Grubun açıklamasından sonra PlayCool yetkilileriyle temasa geçmeye çalıştık, ancak telefonlarımızı açan olmadı" diye konuşan Tuturuga, yaklaşık 8 bin kişinin 25 ila 200 Euro ödeyerek bilet aldığını ve 250 bin Euro'luk bilet sattıklarını, ancak bu parayı istemelerine karşın PlayCool'a göndermediklerini söyledi.



Romanya'da bu denli büyük bir dolandırıcılık olayı görülmediği ve bilet satın alanların paralarını geri alabilecekleri belirtiliyor. Rumen medyasına göre PlayCool şirketi, geçen ay Bükreş'te bir İsrailli tarafından kuruldu.



AC/DC'nin, son albümü "Black Ice" için düzenlediği turnenin Avrupa ayağında, nisan ve haziran aylarında vereceği stat konserlerinin neredeyse tamamının biletleri şimdiden tükenmiş durumda.

