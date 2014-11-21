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Kültür-Sanat

AC/DC yeni turnesi için davulcu arıyor!

Hard rock grubu AC/DC'nin son turnesinde, hakkında cinayete azmettirme suçlamaları çıkan davulcusu Phil Rudd yer almayacak

21 Kasım 2014 23:22

Dünyaca ünlü hard rock grubu AC/DC yeni turnesine, Yeni Zelanda'da hakkında cinayete azmettirme suçlamaları çıkan davulcusu Phil Rudd olmadan çıkacak. Albüm tanıtım çalışmaları için New York’ta konuşan grup üyeleri Brian Johnson ve Angus Young, Avustralya merkezli grubun yeni turne öncesi Rudd’un yerine yeni bir davulcu aradığını söyledi.

Evrensel'deki habere göre, ay başında Yeni Zelanda savcıları, Rudd hakkında cinayete azmettirme suçlamasıyla soruşturma başlatmış; ancak soruşturma kısa sürede delil yetersizliği sebebiyle düşürülmüştü. Rudd hakkında, uyuşturucu madde bulundurma ve cinayet tehdidi suçlamalarıyla 7 yıla kadar hapis isteniyor.

Johnson ve Young, bu süreç boyunca Rudd’la yeni albümün kayıt çalışmalarında epey zorlandıklarını belirtti.

1973’ten bu yana sahnelerde olan AC/DC’nin yeni albümü "Rock or Bust" 2 Aralık’ta piyasaya çıkacak.

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