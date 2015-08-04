AC/DC’nin eski davulcusu Phil Rudd'a ev hapsi

Ünlü rock grubu AC/DC’nin eski davulcusu Phil Rudd’un eski bir çalışanını öldürmeye azmettirmekten yargılandığı davada mahkeme Rudd’un kalan cezasını evde çekmesine karar verdi.

Reuters’de yer alan habere göre, Rudd’un Yeni Zelanda’da yargılandığı davada, kalan cezasını ev hapsinde geçirmesi kararı çıktı. 61 yaşındaki, Yeni Zelanda’da yaşayan Avustralyalı davulcu Rudd, geçen Kasım ayında tutuklanarak cezaevine konmutu. Eski bir çalışanını öldürmeye azmettirmekten suçlu bulunan Rudd, karar uyarınca alkol ve uyuşturucu da kullanamayacak. Elektronik olarak izlenecek olan Rudd, evinin 200 kilometre dışına da izinsiz çıkamayacak.