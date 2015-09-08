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Dünya

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı: En fazla 300 mülteci alabiliriz ama Hristiyan olursa daha iyi olur

Hasikos, Ortodoks Hristiyan mültecileri tercih etme sebeplerinin adaptasyon kolaylığı olduğunu iddia etti

08 Eylül 2015 03:38

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Sokrates Hasikos, ülkenin en fazla 300 kadar mülteci kabul edebileceğini ve mültecilerin tercihen Ortodoks Hıristiyan olmasını istediklerini söyledi.

Avrupa Birliği’nin İtalya, Yunanistan ve Macaristan’da bulunan 160 bin civarı sığınmacıyla ilgili AB Üye Devletleri’nin sığınmacı kabul kotalarını gözden geçirme kararı alması üzerine, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Sokrates Hasikos, devlet radyosuna açıklamalarda bulundu. 

Reuters'ın haberine göre Hasikos, “Biz 260, en fazla 300 kişi alabileceğimizi bildirmiş bulunuyoruz. AB Üye Devletleri üzerlerine düşeni yapmalı” ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti:

Sokrates Hasikos"Mültecilerin Ortodoks Hristiyan olmasını tercih ederiz... Bu gayriinsani bir tavır ya da bize başvuranlara yardım etmemek anlamına gelmiyor, ama dürüst olmak gerekirse, evet, böyle olmasını tercih ederiz.”

İçişleri Bakanı, Hristiyanların Kıbrıs’taki yaşama adapte olmasının daha kolay olacağını da savundu. Bundan önce Slovakya ve Çek Cumhuriyeti yetkililerinden de Hristiyan sığınmacıların tercih edileceğine dair açıklamalar gelmişti. 

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