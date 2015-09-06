Papa'dan 'her kiliseye bir mülteci aile' çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Avrupa'daki tüm kilise idari bölgeleri (pariş), dini kurumlar, manastırlar ve ibadethanelere, birer mülteci aileyi misafir etme çağrısı yaptı.

Pazar ayini nedeniyle Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan penceresinden binlerce inanana seslenen Papa, katlanarak devam eden göçmen krizini gündemine aldı. Papa, Katolik Kilisesi'ne bağlı tüm birimleri, birer mülteci aileyi ağırlamaya davet etti.

Katolik cemaatine bağlı olan inananların bağışlama ve bağışlanma ile geçirecekleri kutsal yıl olan Merhamet Jübilesi'nin (8 Aralık 2015-20 Kasım 2016) yaklaştığını anımsatan ruhani lider şunları söyledi:

"Her pariş (kendi kilisesi, cemaati ve din adamları olan küçük idari birim), her dini kurum, manastır ve ibadethaneyi, İncil'in gerçekliğini ortaya koyarak, bir mülteci aileyi kabul etmeye davet ediyorum.

Tanrı'nın merhametini, yaptığımız işlerle elde ederiz. Bir yaşam umudu yolunda onlarca, binlerce mültecinin savaş ve açlık nedeniyle ölümden kaçtığı trajediyle karşı karşıyayız. İncil bizi, onlara somut bir umut vermeye çağırıyor. Sadece şunu dememeliyiz: ;Cesaretli olun, sabredin!' Hristiyan mücadele ve azimle, güvenli bir hedefe ulaşmaya çalışanın umudu olmalıdır."

‘Vatikan'daki kiliseler de iki mülteci aileye açılacak’

“Avrupalı episkopos kardeşlerimin, gerçek pastörlerin, bağlı oldukları episkoposluklarını bu çağrımı desteklemeye çağırıyorum" diye sözlerini sürdüren 78 yaşındaki lider, "Bunu, Merhamet'in, Aşk'ın ikinci adı olduğunu hatırlayarak yapalım. Vatikan'daki 2 pariş de şu günlerde 2 mülteci aileyi misafir edecek" açıklamasını yaptı.

‘Mültecilere kapıları kapatmak bizim günahımızdır’

Mültecilere kapıların kapatılmasını da eleştiren Papa, "Biz genellikle kendi içimize kapanmış ve bükülmüşüz, burada ulaşılamaz ve misafirperver olmayan adalar oluşturuyoruz. En temel insan ilişkilerinde bile, karşılıklı açılma konusunda bile kapasitesizlik ortaya konuyor. Çifter kapalı, aile kapalı, grup kapalı, kilise kapalı, ülke kapalı, bu Tanrı değildir, bu bizim günahımızdır" diye konuştu.