İngiltere: 20 bin mülteci alacağız



Suriye'den İngiltere'ye bu yıl sığınan mülteci sayısı sadece 216 olarak tespit edilmişti. Muhafazakar Başbakan David Cameron pazartesi günü yaptığı açıklamada bu politikayı değiştireceklerini duyurdu. Başbakan Cameron gelecek 5 yıl içinde 20 bin Suriyeli mülteciyi ülkelerine kabul edeceklerini söyledi. Cameron, İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada sığınmacıların Suriye sınırındaki mülteci kamplarından alınacağını belirtti.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana sadece 5 bin Suriyeli İngiltere'de iltica hakkına kavuştu. Mültecilere 5 yıllık vize verildi. İngiltere Schengen Antlaşması'na taraf olmadığı için Avrupa'da mültecilerin dağıtılması ile ilgili programlara da dahil değil.