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Dünya
Deutsche Welle

Mülteci krizi bakanı koltuğundan etti

Macaristan Savunma Bakanı Csaba Hende ülkedeki mülteci krizine bağlı olarak görevinden istifa etti.

08 Eylül 2015 00:30


Macaristan'da ulusal güvenlik kabinesi toplantısında, Sırbistan sınırındaki çitin durumuyla ilgili bir brifing alan Savunma Bakanı Csaba Hende, oturum sonrasında görevinden istifa etti.

İstifanın nedeni resmi olarak açıklanmadı. Hükümet çevrelerinden alınan bilgilere göre istifa, Sırbistan sınırındaki çit inşaatının gecikmesiyle ilgili. Tartışmalı çit, Sırbistan'dan gelen sığınmacıların Avrupa Birliği'ne geçişine engel olmak için düşünülmüştü. Çitin yapımında sorumluluk Macar ordusuna verilmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın çit inşaatının yavaş ilerlemesi nedeniyle, Savunma Bakanı'nı istifaya zorladığı tahmin ediliyor. Hendes'ten boşalan göreve devlet müsteşarı Istvan Smicsko getirildi.

Öte yandan Macar polisi Sırbistan sınırındaki Röszke kasabasında bir grup sığınmacıya biber gazıyla müdahale etti. Röszke'de sığınmacılar için bir ilk kabul merkezi bulunuyor. Sığınmacılar, 4 metre yüksekliğindeki çit ve dikenli telle çevrili olan bu merkezde tutuluyor. Burada tutulan yaklaşık 300 kişilik bir grup, polis kontrolünü ve dikenli telleri aşarak Budapeşte'ye giden otobana çıktı. Polisle grup arasında yer yer arbede yaşandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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