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Bilim / Teknoloji

Güneş'i gözlemleyecek uydu fırlatıldı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş'i gözlemleyecek olan Derin Uzay İklim Gözlemevi isimli uyduyu uzaya fırlattı

12 Şubat 2015 17:54

Deniz Uzay İklim Gözlemevi uydusunun Güneş'teki tehlikeli patlamalar konusunda Dünya'ya uyarılar göndermesi hedefleniyor.

Güneş bazen, yüklenmiş partiküllerle ve radyasyonla dolu bulutları Dünya'ya savurarak GPS'ten elektrik dağıtımına kadar bir dizi önemli hizmeti kesintiye uğratabiliyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, ABD'li kuruluşun Uzay Hava Tahmin Merkezi başkanı Tom Berger "Eğer tahmin uzmanlarına, Güneş'ten büyük manyetik patlamalar konusunda bir saate kadar öncesinden bir uyarı verilebiilirse, uydu bizim 'tsunami şamadıramız' olarak görev yapacak" diyor.

Berger, söz konusu patlamaların dünyadaki jeomanyetik fırtınaların en büyük sebebi olduğunu ve bunlardan bazılarının, özellikle kutuplarda uçan uçaklarla iletişimi kesintiye uğratma, yörüngedeki uydulara hatta yeryüzündeki enerji şebekelerine zarar vermeye sebep olduğunu söylüyor.

Dünyadan 1,5 milyon kilometre mesafede bir noktada görev yapacak olan uydu son 17 yıldır aynı işe yapmakta olan ACE uydusundan görevi devralacak.

Uydunun Space X Falcon 9 isimli roketi aslında daha önce uzaya gönderilecekti ama hava koşulları fırlatmaya engel oldu.

Fırlatmadan 36 dakika sonra uydu başlığı roketten ayrıldı ve operasyonel istasyonuna varması 110 gün sürecek.

Uydu Dünya'ya video görüntüsü değil, günde 4 ila 6 arasında fotoğraf gönderecek. Fotoğraflar kamuya açık bir internet sitesinde ertesi gün yayınlanacak.

Uydunun gözlemleri bilim insanlarının ozon, bulutlar ve bitkiler konusundaki çalışmalarına katkıda bulunacak.

Uydu ayrıca, iklim değişikliğini anlamanın önemli bir ölçütü olan, Dünya üzerine Güneş'ten düşen enerji ile Dünya'nın bunun ne kadarını uzaya geri yolladığının izlenmesi konusunda da yardımcı olacak.

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