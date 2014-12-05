İnsanlığı Mars'a taşıyabilecek Orion'un uzay yolculuğu başladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), insanların gelecekte Mars'a yolculuk etmesinde önemli bir rol oynaması beklenen Orion uzay kapsülünü Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlattı.

Dün yakıt tıpasındaki sorun ve sert esen rüzgar nedeniyle ertelenen fırlatma bugün gerçekleştirildi.



Yaklaşık 6 bin kilometre irtifada, Dünya'nın çevresini iki kez dolaşması beklenen Orion'un astronotu yok.

Orinon'un bu turdan sonra saatte 30 bin kilometre hızla atmosfere yeniden girmesi ve paraşütler yardımıyla Meksika'nın Baja California Yarımadası açıklarında Büyük Okyanusu'na iniş yapması öngörülüyor.

Uzay aracı, asıl yolculuğuna çok daha güçlü bir roketle 2020'de çıkacak.