-Yeni uzay aracı ''Orion'' deneniyor DENVER (A.A) - 13.08.2011 - Astronotları, 21 güne kadar sürebilecek uzay yolculuklarıyla asteroidlere veya Mars'ın bir uydusuna taşıyabilecek olan yeni uzay aracı Orion, yeni testlere tabi tutuluyor. Uzayda belirli bir hedef için tasarlanmayan Orion, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yönelik seferlerde de kullanılabilecek. Lockheed Martin şirketi yetkilileri, Orion ile, Ay'ın Dünya'dan görünmeyen yüzünde de keşifler yapılabileceğini belirtiyor. Bu araçla, küçük gezegenler olarak da adlandırılan asteroidlere insan indirilebilecek veya Mars'ın bir uydusuna ulaşılarak yörüngeden, uydunun yüzeyindeki bir robot aracın astronotlar tarafından yönlendirilmesi sağlanabilecek. Kapsülün uç kısmına, taşıyıcı roketin fırlatılması anında veya hemen öncesinde fırlatmanın iptali durumunda, astronotların bulunduğu kapsülü acilen ayırarak kurtaracak bir güvenlik sistemi eklendi.