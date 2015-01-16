2003'te kaybolan uzay robotu Mars'ta bulundu

Mars'a gönderildikten sonra kaybolan uzay robotu Beagle 2, 12 yıl sonra gezegenin yüzeyinde bulundu.

AA'da yer alan habere göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Mars Yörünge Kaşifi'nin gönderdiği görüntüleri inceleyen bilim adamları, İngiltere öncülüğünde 2003'te uzaya fırlatılan Beagle 2'nin, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde tek parça halinde yattığını belirledi.

Beagle 2'nin paraşütler ve hava yastıkları ile Mars'ın tozlu yüzeyine iniş yapması planlanmıştı. Bir daha radyo sinyali alınamayan Beagle 2'nin iniş sırasındaki yüksek hız nedeniyle parçalandığı sanılıyordu.

Görüntüler, Beagle 2'nin planlanan konumun 5 kilometre uzağına indiğini ortaya koydu..

İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nden Mark Sims, "Robotta çok sayıda yaprağa benzeyen güneş paneli bulunuyor. Radyo frekans anteni bu panellerin altına yerleştirilmişti. Anten kırılmış olabilir. Belki de bu yüzden Beagle 2 ile şimdiye kadar temas kuramadık" dedi.

Beagle 2, 19 Aralık 2003'te Avrupa Uzay Ajansı'nın " Mars Express" adlı uzay aracı ile Mars'a gönderilmişti. Minik robot, aynı günMars Express'ten ayrılmış ve Kızıl Gezegen'e doğru ilerleyişini gösteren bir görüntü alınmıştı. Robotun radyo sinyalleri daha sonra kesilmişti.

Yaklaşık 7,5 milyon dolara mal olan Beagle 2, en ucuz gezegenler arası misyonlardan biri kabul ediliyordu.