Uzayda iletişim kurmak için önemli adım

ilk kez yapılan bir deneyle, dünyadan yollanan lazer ışını 420 km yüksekte dünya çevresinde dönen Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yönlendirilen lazer'de hedef, ışın üzerinden istasyonla temas kurmak.

Daha önce dünyadan en az 30 bin km uzaktaki uydulara da lazerle ulaşıldığı ve internet benzeri iletişim hattı açıldığı bildiriliyor.

Uzayın derinliklerine uzanan araçların dünyadan kopmaması için lazer teknolojilerine ihtiyaç var.

Mucidi hayatını kaybetti

Bu arada lazeri bulan adam olarak bilinen profesör Charles Townes 99 yaşında ABD’de öldü.