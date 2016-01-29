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Güneş: DAEŞ, Türkiye'den silah aldığını iddia edecek

"Türkiye’yi uluslararası platformda yıpratmaya yönelik kirli kampanyaya terör örgütü DAEŞ de dahil oldu"

29 Ocak 2016 12:08

Güneş gazetesi, IŞİD'in Türkiye'den silah yardımı aldığı iddiasında bulunacaklarını öne sürdü. Güneş'in haberinde "Dış güçler tarafından maşa olarak kullanılan DAEŞ, hazırlayacağı video ile Türkiye'den silah aldıkları yalanını ortaya atacak" dendi.

Haberde, "Ankara’nın çeşitli yollardan, sınır ötesindeki DAEŞ unsurlarına silah desteği verdiği iftirasını atmaya hazırlanan teröristler, birçok video çekerek sosyal medyada dolaşıma sokacak. Kan donduran planın arkasında ise, Filistin davasının bir numaralı ismi olan Yaser Arafat’ın zehirlenmesine adı karışan İsrail İşbirlikçisi Muhammed Dahlan bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Güneş gazetesinin bugünkü (28 Ocak 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Türkiye’yi uluslararası platformda yıpratmaya yönelik kirli kampanyaya terör örgütü DAEŞ de dahil oldu. Bazı ülkeler tarafından Türkiye ile DAEŞ arasında ticaret olduğu iftirasından yola çıkan örgüt, bu yalanı daha inandırıcı hale getirmek için algı operasyonunu devreye sokacak. 

 

Kirli isim devrede

 

Ankara’nın çeşitli yollardan, sınır ötesindeki DAEŞ unsurlarına silah desteği verdiği iftirasını atmaya hazırlanan teröristler, birçok video çekerek sosyal medyada dolaşıma sokacak. Kan donduran planın arkasında ise, Filistin davasının bir numaralı ismi olan Yaser Arafat’ın zehirlenmesine adı karışan İsrail İşbirlikçisi Muhammed Dahlan bulunuyor. 

 

Daha önce de denemişti 

 

Dahlan daha önce de Türkiye’ye gelerek, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesine yol açan süreçte sokak eylemleri organize eden ‘Tamarod Haraketi' benzeri muhalefet hareketi başlatmayı hedeflemişti. Türkiye’ye atılacak iftirada aktif rol alan Dahlan’ın şimdiki amacı ise İsrail-Türkiye görüşmelerinde Ankara’nın elini zayıflatmak. 

Terör örgütü DAEŞ, video yayınlayarak propaganda yapma yöntemini sıkça kullanıyor. Kan donduran infaz anlarını kamerayla çeken örgüt, görüntüleri servis ederek tüm dünyaya korku yaymayı amaçlıyor. Bazı videoları ise tehdit amaçlı yayınlıyor.

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