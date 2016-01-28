Genelkurmay: Kilis’te 25 IŞİD’li yanlarında 22 çocukla yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, Kilis'te çoğunluğu yabancı uyruklu 25 IŞİD'li teröristin, yanlarında 22 çocukla yakalandığını açıkladı. Geçen pazar günü de 23 IŞİD'linin yanlarında 21 çocukla yakalandığı açıklanmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı internet sayfasında yer alan açıklamada, kaçak geçişlerin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün gece Suriye sınırındaki Kilis'te çoğunluğu yabancı uyruklu 47 kişinin yakalandığını belirtildi. Açıklamada şöyle dendi:

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"Türk Silahlı Kuvvetleri Hudut Birlikleri, sınırda alınan yeni tedbirlerle beraber, yasadışı sınır geçişlerini engellemek maksadıyla gece gündüz görevlerine devam etmektedir. Bu kapsamda; 27 Ocak 2016 tarihinde Kilis ili Alsancak Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde DEAŞ mensubu olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 43 şahıs (22'si çocuk) Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla girmeye çalışırken yakalanmıştır. 27 Ocak 2016 tarihinde Kilis ili Beşkılıç Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde DEAŞ terör örgütüne katılacağı değerlendirilen Türk ve yabancı uyruklu toplam 4 şahıs Türkiye'den Suriye'ye yasadışı yollarla çıkmaya çalışırken yakalanmıştır."