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“IŞİD, Akdeniz'de gemilere saldırmayı hedefliyor”

Koramiral Clive Johnstone: IŞİD'in denize açılma arzusu olduğunu biliyoruz

29 Ocak 2016 10:56

Üst düzey bir NATO yetkilisi, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Akdeniz'de gemilere saldıracak bir güç oluşturmayı planladığını söyledi.

Koramiral Clive Johnstone, Daily Telegraph gazetesine açıklamasında IŞİD'in Libya kıyılarına kadar varlığını genişletmesini "Deniz ticareti üzerinde rahatsız edici bir gölge" olarak niteledi.

NATO Müttefik Deniz Karargahı Komutanı Johnstone, bölgedeki grupların elinde gelişmiş Rus ve Çin silahlarının bulunduğunu, militanların Akdeniz'deki yolcu gemileri ya da yük gemilerine saldırma olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Libya'daki iç savaş sonrasında IŞİD'in Sirte'yi ele geçirmesi Avrupa'da kaygı yaratmıştı. Daily Telegraph'a göre İngiltere dâhil bir dizi ülke yerel birlikleri eğitmek için Libya'ya binlerce asker gönderme planları yapıyor.

Koramiral Clive Johnstone, "IŞİD'in denize açılma arzusu olduğunu biliyoruz. Tıpkı El Kaide'ninki gibi bir deniz koluna sahip olmak istiyor"

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