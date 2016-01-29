Mayın temizlemesi yapan askerlere ateş açan 5 IŞİD üyesi öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alındığı belirtilen bilgiye göre Gaziantep'in Karkamış ilçesi Suriye sınırında mayın temizleme çalışması yapan askerlere ateş açan IŞİD mensubu 5 kişinin Türkiye tarafından karşılık verilmesi sonucu öldüğü bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre, Karkamış Gümrük Kapısı yakınlarında mayın temizleme çalışmalarını sürdüren askerlere, saat 15.20'de Suriye tarafındaki bir araçtan, IŞİD üyelerince ateş açıldı.

Pikap tipi araçtan açılan ateşe Türk askerinin top ve tankla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Türk tarafından ölen ya da yaralananın olmadığı çatışma sırasında, bölgeye tedbir amaçlı olarak ambulanslar sevk edildi.