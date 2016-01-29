IŞİD'in kaçırdığı astsubay, günlük 30 lira yevmiye ile çaycılık yapıyor

Astubay Özgür Örs geçen yıl 1 Ocak akşamı, IŞİD üyeleri tarafından alıkonuldu. Örs, olaydan 5 gün sonra serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma sonrası Örs’ün TSK ile ilişkisi kesildi. Astubay Örs hakkında askeri savcılık ise ‘Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker’ suçlaması ile yeni bir dava açtı. İki çocuk babası Örs’ün, ailesinin geçimini karşılamak için Balıkesir’de günlük 30 lira yevmiye ile çaycılık yaptığı anlaşıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Kilis 3. Hudut Bölük Komutanlığı’nda karakol astsubayı olarak görev yapan Özgür Örs (38) Suriye-Türkiye sınırında kaçakçılık yapan kişilere yönelik yaptığı takip sonrası alıkonuldu. Kilis’e bağlı Ardıçlı köyüne yakın bir noktada IŞİD'e üye kişilerce alıkonulan Örs 5 Ocak günü serbest bırakıldı. ‘MİT operasyonu’ sonrası kurtarıldığı gündeme gelen Örs için zorlu süreç serbest bırakılması sonrası yaşandı.

TSK ile ilişkisi kesildi

Ailesine kavuşan Örs, “IŞİD’e mukavemet göstermediği, bu olayın basında yer almasıyla örgüt propagandasına malzeme olduğu ve TSK’nın itibarını zedelediği” gerekçesiyle hakkında açılan disiplin soruşturması kapsamında ordudan atıldı. Örs avukatı aracılığa ile bu karara Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Bu dava devam ederken, Örs hakkında askeri savcılık yeni bir dava açtı.

1 yıla kadar hapsi isteniyor

4 Aralık 2015 tarihli iddianamede Örs’e yöneltilen suçlama Askeri Ceza Kanunu’nun 87/1 maddesi kapsamında yer alıyor. Anılan madde şu şekilde düzenlenmiş: “Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar” şeklinde düzenlenmiş. Bir aydan bir yıla hapsi istenen Örs’ün yargılaması 5’inci Zırhı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde yapılacak.

Günlük 30 liraya çaycılık yapıyor

Öte yandan re’sen emekli edilen Özgür Örs, çalıştığı kurum ile ilişkisinin kesilmesi nedeni ile ailesini geçindirme derdine girdi. Örs, ailesinin yaşadığı Balekesir Dursunbey’de çaycılık yaptığı öğrenildi. Günlük 30 lira yevmiye ile çalışan iki çocuk babası Örs, daha önce Hürriyet muhabiri İpek Yezdani ile yaptığı görüşmede “Yeni bir işe girmediğim sürece şu an bir gelirim yok. Şu şartlarda iş seçme gibi bir lüksüm de yok. Benden ekmek bekleyen iki çocuğum ve bir karım var. İnşaatta bile çalışırım” demişti.

Avukat Akkuş: Hayatları alt üst oldu

Özgür Örs'ün avukatı M. Erkan Akkuş, son açılan davaya ilişkin "Hukuk, insan ihtiyacı ve toplum menfaati için icat edilmiş olmasına rağmen Askeri hukuk ise insan değirmeni olarak işlev görmektedir" dedi. Av. Akkuş "Askeri ve hukuk sözlerini yan yana kullanma zorunda kalmaktan da zul duyuyorum. Müvekkilim, görevini yaparken IŞİD'e esir düşüyor. Bir astsubay olduğu için ölmesi gerekirken, ölmediğinden yargı kararı olmadan meslekten atılıyor. Bu yetmezmiş gibi adeta sürek avı misali komutanlar askeri savcıya soruşturma emiri verip; dava açtırıyorlar. Askeri yargı, Özgür'ün 2 evladı ve eşinin hayatını alt üst etmiş durumdadır" şeklinde konuştu.