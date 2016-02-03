Güneş, Bülent Arınç, Sadullah Ergin ve Suat Kılıç'ı cemaatin 'uyuyan hücresi' ilan etti

Güneş gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasındaki polemik yeni açıklamalarla sürüyor. "O zat dürüst hareket etmiyor" diyen Erdoğan'a dün Twitter'dan saat 17:25'te yaptığı açıklamayla yanıt veren Arınç'a eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve eski Spor Bakanı Suat Kılıç destek verdi. Güneş gazetesi Arınç ve üç eski bakanla gazeteciler Bülent Korucu ve Emre Uslu'yu Gülen cemaatinin "uyuyan hücresi" olarak nitelendirdi. Gazetenin bugünkü (3 Şubat 2016) manşetinde yer alan haberde Sözcü yazarı Soner Yalçın'dan alıntı yapılarak "Uyuyan hücre uyandı" başlığı kullanıldı.

Güneş gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Katıldığı TV programında FETÖ için avukatlık yapmak istediğini belirten ve büyük tepki toplayan Başbakan eski Yardımcısı Arınç’a destek, adı cemaatle anılan eski bakanlar ve paralel gazetecilerden geldi.

Medya patronu Aydın Doğan’ın televizyon kanalına çıkan ve yüzbinlerce kişinin hakkını yiyip, akıl almaz kumpaslara imza atan FETÖ için “Avukatlık cübbemi giymek istiyorum” ifadelerini kullanan Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç, büyük tepki toplamıştı.

Zaman arka çıktı

Özellikle AK Parti tabanında büyük rahatsızlığa neden olan açıklamanın ardından FETÖ’nün gazetesi Zaman harekete geçerek Arınç’ı savundu. FETÖ’nün avukatlığına soyunan Arınç’ın 6 sayfalık tehdit gibi bildirisini gazete manşetten yayınlarken, Emre Uslu ve Bülent Korucu gibi FETÖ’nün tetikçi gazetecileri de sosyal medya üzerinden o sözlerin yeniden paylaştı, destek verdi.

Arınç’ın tepki toplayan sözleri yönelttiği programın sunucusu Taha Akyol da, Doğan’ın gazetesi Hürriyet’teki köşesinden bir savunma yayımladı. CHP’nin skandallarla anılan milletvekili Mahmut Tanal ve PKK ile kol kola giren HDP’nin sözcüsü Ayhan Bilgen, Arınç’a desteklerini ilan etti. Öte yandan, adı daha önce cemaatle anılan bazı eski bakan ve milletvekilleri de aynı şekilde Arınç’ın sözlerini destekledi. O isimlerden Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin ve Suat Kılıç, Paralel Yapı’nın 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından bakanlık görevlerinden alınmış ve yeniden bakan yapılmamıştı. AK Parti’deki danışmanlık görevinden alınan Hüseyin Çelik, FETÖ medyasının amiral gemisi Zaman’a AK Parti’yi eleştiren açıklamalarıyla da geçtiğimiz günlerde manşet olmuştu.

Yıkılmadım mesajı

FETÖ aleyhine bugüne kadar tek kelime etmeyen bu isimlerin Arınç’a destek vermesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın, dün köşesinde “Çelik, Arınç ve Abant Toplantısı Cemaat’in, “yıkılmadım” mesajını verme kaygısı mı? “uyuyan hücreler” uyandırılır mı?” diye sordu. Öte yandan Arınç'ın çıkışı, Doğan'ın başbakanlık için yaptığı ancak başarılı olamayınca bir köşeye attığı Abdüllatif Şener'in söylemlerine benzetilmişti.

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