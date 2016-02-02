Arınç'ın "3 gün konuşulur 4'ncü gün unutulur" sözünü hatırlatan Fatih Portakal: Şimdi neden konuşuyor?

FOX Tv Ana haber sunucusu Fatih Portakal bugünkü (2 Şubat 2016) yayında eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın hükümete ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine yönelik Arınç'ın "3 gün konuşulur 4. gün unutulur" sözünü hatırlatıp "Ne oldu da konuşma gereği duydu Arınç? Şimdi neden konuşuyor? Geçmişte neden konuşmadı?" diye sordu.

Portakal sözlerine şöyle devam etti:

"En önemli sözü akçeli işler içinde olmadım. Neyi anlatmak istiyor. Sayın Arınç zamanında konuşacaktınız. Sizin yaptığınızı timsah gözyaşları olarak görüyorum. Eğer partinizin bir hatası varsa toplum adına çıkacaktınız. Partinizde bir haksızlık gördüğünüz gün çıkıp konuşacaktınız. Bu açıklamaları yapacaktınız. 3 gün konuşulur, 4. gün biter sayın Arınç bu cümleyi biliyorsunuz, hatırladınız. Bu cümle size ait. 3. günü konuştuk, yarın da konuşacağız. Sonra unutacağız Sayın Arınç bu söz bana ait değil. Sayın Arınç'ın Meclis'te yaptığı konuşmaydı."

Portakal'ın hatırlattığı Arınç'ın mecliste yaptığı konuşma şöyle: