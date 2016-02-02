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Bülent Arınç, Erdoğan'a "Nefsinize uyup tahrikle hareket etmeyin" cevabını 17:25'te açıkladı!

Tweetlerin saati sosyal medyada "17-25 Aralık’a gönderme yapıldı" şeklinde yorumlandı

02 Şubat 2016 20:47

AKP'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,  CNN Türk'te Taha Akyol'un programında "Erdoğan'ın Dolmabahçe mutabakatından haberi vardı" sözleri nedeniyle kendisini "O zat, dürüst hareket etmiyor" diyerek eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden verdiği "Nefsinize uyup tahrikle hareket etmeyin" cevabını saat 17.25’te açıkladı.

Arınç’ın saat 17.25’te attığı tweetler sosyal medyada “17-25 Aralık’a gönderme yapıldı” şeklinde yorumladı. 

Twitter’da yapılan yorumlar şöyle:

 

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