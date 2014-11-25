Günde 50 gram kabak çekirdeği yerseniz ne olur?

Yeryüzüne Özgürlük Derneği, ilk kez Türkçe olarak vitamin ve minerallerin hangi bitkisel gıdalarda bulunduğunu gösteren resimli Vegan beslenme tablosu çıkardı. Mesela günde 50 gram kabak çekirdeği yemek, magnezyum ve çinko ihtiyacımızın yarısından fazlasını, lif ve protein ihtiyacımızın üçte birini karşılıyor

Bianet'te yer alan habere göre, dünyada sayıları gittikçe artan kişiler, hayvanların insan için istismar edilmesi, sağlıklı yaşam ve hayvan çiftliklerinin sera gazlarına etkisi yüzünden vegan oluyor, tablo sadece veganlara değil hastalıklara karşı sağlıklı beslenmek isteyen herkese hitap ediyor.

50 gram kabak çekirdeği?

Mesela günde 50 gram kabak çekirdeği yemek, magnezyum ve çinko ihtiyacımızın yarısından fazlasını, lif ve protein ihtiyacımızın üçte birini karşılıyor. Gün boyunca yemeklerimize serpiştireceğimiz 10 gram nane, demir ihtiyacımızın yarısını, omega-3 ihtiyacımızın çeyreğini ve kalsiyum ihtiyacımızın beşte birini karşılıyor. Tabloda D vitamini sıkıntısını aşmak için mantarları güneşte kuruttuktan sonra yemek gerektiği gibi ilginç bilgiler de yer alıyor.

ABD Tarım Bakanlığı’nın yayınladığı besin değerleri, tablodaki her gıdanın altına yerleştirilmiş. Ayrıca vitamin ve minerallerin emilimini arttıran ve azaltan faktörler de not edilmiş.

Kolay ve ucuz yiyecekler seçilmiş

Yeryüzüne Özgürlük Derneği, tablonun Türkiye’de vegan yaşamak isteyenleri desteklemek için hazırladıklarını dünyadaki benzer tablolardan esinlenilmekle birlikle Türkiye`de kolay ve ucuza bulunan yiyeceklere öncelik verildiği belirtti.

Yeryüzüne Özgürlük Derneği'nden Özge Özgüner yaptığı açıklamada “Herkesi hiçbir canlının eti için öldürülmediği ve sütü için tecavüze uğramadığı bir dünya adına vegan olmaya çağırıyoruz” dedi.

Güray Tezcan ise bu tablodaki gıda önerilerinin yalnızca hayvan ürünlerine değil aynı zamanda ilaçlara alternatif olabileceğini belirtti: “Kendimize iyi bakmayı öğrenirsek sağlımızı kâra indirgeyen ve hayvan deneyleriyle ilerleyen ilaç endüstrisine muhtaç kalmayız. Kendine bakmak, hayvan özgürlüğü mücadelesinin bir parçası; çünkü biz de birer hayvanız.”

1-30 Kasım Dünya Vegan Ayı olarak kutlanıyor. Dünya Vegan Ayı 1944'te bitkisel beslenmenin politik nedenlerine dikkat çekmek için oluşturuldu.

Vegan vejetaryan raporu da çıkmıştı

İki sene önce Vegan Kolektif isimli bir başka grup, Amerikan Beslenme Derneği`nin vegan-vejetaryen beslenme raporunu Türkçe yayınlamıştı.

Et yiyenlerle vejetaryenleri karşılaştıran evvelki tüm araştırmaları analiz eden bu raporda, toplumdaki yaygın kanının aksine bitkisel protein karması (bakliyatlar, tahıllar, tohumlar ve kuruyemişler) ile iyi beslenen vejetaryen ve veganların sporcu veya hamile olsalar dahi gerekli tüm aminoasitleri alarak protein eksikliği yaşamayacağının altı çizilmişti; ancak özellikle veganların B12 vitamini için takviye alması gerektiği hatırlatılmıştı.