Vegan beslenme trendi



Kahvenizi soya sütüyle mi içersiniz yoksa badem sütüyle mi? Anke Cox, cafesindeki müşterilere her zaman bu soruyu yöneltiyor ve onlara içeceklerini büyük bir keyifle hazırlıyor. Kendisi de vegan olan Anke Cox, Bonn kentindeki ilk vegan cafenin sahibi. Mönüsünde hiç bir hayvansal ürünün bulunmadığı cafesini, 2013 yılında açtı. Beş yıldır vegan olan Cox, bu fikrini uyun süredir hayata geçirmeyi istiyordu.

Vegan beslenme tarzını seçtiği ilk zamanlar, çok zorlandığını anlatıyor. Alısverişlerinin iki saati bulduğunu belirten Anke Cox, emin olmak için tüm gıda ürünlerinin içeriklerini deteylıca incelemesi gerektiğini belirtiyor. Gittiği cafe ve restoranlarda da yemek seçiminde zorlandığından bahsediyor.

Veganların açtığı yemek blogları

Vegan restoranlara dair bilgileri ise internet aracılığıyla bulmuş. Bu internet sayfalarından biri de Almanya genelinden blog yazarlarıyla hazırlanan, deutschlandistvegan.de adlı site. Online bir dergi olarak hazırlanan internet sayfasında, Almanya genelinde vegan olmayı seçenlere, alışveriş imkanlarından, gıda ürünlerine, etkinliklerden restoranlara kadar her türlü bilgi sunuluyor.

Derginin şef editörü Patrick Bolk, dergilerinin büyük ilgi gördüğünü ve Almanya’da veganların toplumun geniş kesimlerine yayıldığını belirtiyor.

Derginin yazarları ahlakî nedenlerden ötürü vegan olmayı tercih ediyorlar. Sağlıklı beslenmek onlar için ikinci sırada yer alıyor. Heidelberg kentindeki Yenilikçi Pazar Araştırma Derneği'nin yaptığı bir araştırma, günümüzde birçok kişinin yaşam tarzını gerekçe göstererek hayvansal gıdalardan uzaklaşıp vegan olmayı tercih ettiklerini ortaya koyuyor.

'Et skandalları korkutuyor'

Patrick Bolk da vegan olmanın hayvanları korumak amaçlı başladığını ancak sonunda daha sağlıklı beslenmek adına egoistçe bir seçim olarak geliştiğine katılıyor. Bolk vegan yaşam tarzının sık sık ortaya çıkan et skandaları ve fazla kırmızı et tüketimine yönelik zararlı etkiler nedeniyle bir alternatif olduğunu belirtiyor.

Hamburg Tüketici Birliği'nin beslenme bölümünden Silke Scwartau da veganizmin duyarlı bir beslenmeyi zorunlu kıldığını belirtiyor. Ekibiyle kısa süre önce yaptığı piyasa araştırmasında, vegan hazır gıda ürünlerinin yüksek oranda yağ ve tuz içerdiğini ortaya koydular.

'Tuz ve yağ oranı yüksek'

Yaptıkları araştırmanın internet üzerinde tartışmaya yol açtığını belirten beslenme uzmanı Schwartau, kimi veganların ürünlerin sağlık açısından değerlerinin önemli olmadığını ve önemli olanın hayvanların öldürülmemesi olduğunu belirttiklerini anlatıyor. Zira vegan beslenenler hazır gıda ürünlerini fazla tüketmiyor.

Uzmanlar, vegan beslenmenin otomatik olarak sağlıklı beslenmek anlamına gelmediğini belirtiyor. Beslenme uzmanı Scwartau bu konuda sadece etle beslenmenin de sağlıklı olmadığı örneğini veriyor. Herkes için neyi ne kadar yediğinin önemli olduğunu vurgulayan beslenme uzmanı, toplumdaki vegan eğiliminin arttığı görüşüne de katılıyor.