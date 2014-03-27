Yetersiz beslenme mi, kıtlık mı?



İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin sorumlusu John Ging "Henüz kıtlık ifadesini kullanmıyor olsak da milyonlarca insanı bekleyen tehlike bu" diyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Afrika’da Sahra Çölü’nün güneyinde yaşayan halkın yaklaşık dörtte biri yetersiz besleniyor. Doğal felaketler yüzünden kötü bir hasat dönemi geçirilmesi ve gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra bölgedeki çatışmalar ve göç de gıda sıkıntısının nedenleri arasında gösteriliyor.

Alman Katolik yardım organizasyonu Misereor'dan Sabine Dorlöchter-Sulser, açlık ve kıtlığın beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan sorunlar olmadığına dikkat çekiyor. Dorlöchter-Sulser "Kıtlığın kuraklıktan kaynaklandığına yönelik yaygın kanının aksine, bunun nedeni genellikle bir dizi faktörün bir araya gelmesi. Ancak bu, nasıl demek lazım, bugünden yarına ortaya çıkan bir durum değil, aksine temelde sinsice gelişen bir süreç" açıklamasını yapıyor.

'Kıtlık Batı Afrika'da yayılıyor'

Merkezi Cenevre'de olan BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) bu yıl şubat ayı başında Sahra Çölü'nün güneyindeki Sahel Bölgesi'nde yaşanan gıda kriziyle mücadele etmek için 1,5 milyar euroya ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı. Bu parayla sadece bölgeye gıda yardımı ulaştırılmasından ziyade, sağlık hizmetlerine ve kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik yatırımlar yapılması da hedefleniyor. BM'nin bölgedeki gıda kriziyle ilgili uyarısı manşetlere ise "kıtlığın Batı Afrika'da yayıldığı" şeklinde yansımıştı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Batı Afrika uzmanı Jean Senahoun ise basında durumun fazlasıyla dramatikleştirildiği görüşünde. Senahoun "Bazı ülkelerde vatandaşların yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmaları ve düzensiz yağışlar nedeniyle bölgesel sorunlar yaşanıyor. Ancak şu anda gıda yetersizliğine bağlı ölüm vakalarının artması ve Batı Afrika’da genel bir kıtlık yaşanması gibi bir durum söz konusu değil" şeklinde konuşuyor.

Kavram kargaşası

Gazeteci - Yazar Petra Ramsauer, sorunun "yetersiz beslenme" kavramı yerine çoğu kez "açlık", "açlıktan ölmek" ve "açlıktan kırılmak" gibi ifadelerin kullanılması olduğunu söylüyor. Ramsauer özellikle manşetlerde neden "kıtlık" ifadesine yer verildiğini ise "Sanırım bunun nedeni onlarca yıldan bu yana abartılı tabirlerle bezenmiş bir medya dünyasında yaşamamız ve bu nedenle sadece 'kıtlık' gibi dramatik ifadelerin insanları harekete geçirerek bağış yapmaya itmesi. Bu büyük ihtimalle birçok yardım kuruluşunun, nasıl denir ‘yanlışlıkla’ kıtlık ifadesini kullanması için önemli bir neden" sözleriyle açıklıyor.

Afrika kıtasında yaşayan birçok kişi ise Afrika'nın krizin pençesinde adeta kayıp bir kıta olduğu önyargısının beslendiği eleştirisini getiriyor. Zira Afrika'dan bazı başarı haberleri de geliyor. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) verdiği bilgilere göre topluluğa üye 14 ülkede yaşayanlar arasında yetersiz beslenenlerin oranı 2012 yılında yüzde 11'e geriledi. Bu oran 1991 yılında ise yüzde 24'tü. Topluluğun hedefi 2025 yılına kadar bölgede yetersiz beslenme ve açlığın kökünün tamamen kurutulması.