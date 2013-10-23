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Yaşam

Gülsuyu'nda yine kan aktı, bir kişi yaralandı

Maltepe Gülsuyu'nda Halk Cephesi'nden Hasan Ferit Gedik'i öldüren uyuşturucu çetesinin üyesi olduğu ileri sürülen firari şüpheli, yine Gülsuyu'nda bir kişiyi vurdu

23 Ekim 2013 14:09


İstanbul’un Gülsuyu Mahallesi'nde Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesiyle ilgili aranan üç kişiden birinin, bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edildi.

Maltepe ilçesine bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde yine silah sesi yükseldi. 20 yaşındaki minibüs şoförü Serhat Gül, bacağından vurulmuş halde bulundu.

Saldırganın uyuşturucu çetelerine karşı yürüyüşte Hasan Ferit Gedik öldürüldükten sonra aranan Ş. E olduğu öne sürüldü.

Ş.E’nin, Serhat Gül’den haraç istediği, alamayınca da kendisini vurduğu iddia edildi.

Olayın ardından kayıplara karışan Ş.E'nin de aralarında yer aldığı üç kişi hala bulunamadı.

Gülsuyu Mahallesi’nde uyuşturucu çetelerine karşı yürüyüş yapan gruba açılan ateşte Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetmişti.

 

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