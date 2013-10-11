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Gülsuyu olaylarına 19 tutuklama

İstanbul'un Gülsuyu Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan mahkemeye gönderilen 19 şüphelinin hepsi tutuklandı

11 Ekim 2013 01:39

Mahkeme, İstanbul Gülsuyu'nda çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan zanlılardan 19'u hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklananlar arasında polise sapanla taş atarken görüntülenen Emine C. isimli yaşlı kadın da var.
Davanın görüldüğü sırada İstanbul Adalet Sarayı önünde gerginlik yaşandı. Basın açıklaması yapmak isteyen "Halk Cephesi" üyesi bir gruba polis copla müdahalede bulundu.
Maltepe ilçesine bağlı Gülsuyu semtinde uyuşturucu çetelerine karşı yapılan yürüyüşte hayatını kaybeden Uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedik’in cenazesine bazı kişilerin silahla katılması üzerine operasyon başlatılmıştı. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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