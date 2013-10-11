Gülsuyu olaylarına 19 tutuklama

Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit'in katil zanlısı: Ateş ettim, öldürmedim

Hasan Ferit Gedik'in katil zanlısı: Mahallemiz güvenli olmadığı için üzerimde silah taşıyordum. Belimde tabanca ve pompalı tüfek vardı