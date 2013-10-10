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Çağlayan'da Gülsuyu protestosuna polisten gazlı ve coplu müdahale

Çağlayan Adliyesi'nde sabah saatlerinde protestoculara polis müdahalesi başladı

10 Ekim 2013 13:32

 

Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit Gedik'in cenazesinde silahlı gösteri yapılmasının ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gülsuyu, Okmeydanı ve Gazi Mahallesi'nde operasyonlar düzenlemişti. Bu baskınlarda gözaltına alınan ve aralarında elinde sapanla fotoğrafları yayınlanan Emine C.'nin de bulunduğu 37 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.

Bu kişilere destek vermek ve bugün başlayacak olan DHKP-C davasında yargılananlara destek vermek isteyen gruplara ise saat 10.00'dan itibaren polisin gazlı ve coplu müdahalesi başladı.

 

Mavi Marmara için gelenler de alanda

 

Yine Çağlayan'da görülen Mavi Marmara davasına gelen 200 kişilik bir destekçi grubu da meydanın bir bölümünü doldurmuş durumda. Mavi Marmara Davası için gelen grupta yer alan erkek ve kadınlar iki ayrı bölgede eylem yapıyor. Gözaltıları protesto eden gruplarla polis müdürü arasında geçen diyalogda eylemciler neden Mavi Marmara eylemcilerine değil sadece kendilerine müdahale edildiğini sordu. Emniyet yetkilisi ise bu soruya yanıt vermedi. Emniyet yetkilileri gözaltı protestosuna gelen gruba basın açıklaması yapamayacaklarını ve adliyeye toplu olarak girişlerine izin vermeyeceklerini ifade ederek, "Toplu halde hareket edemezsiniz. Buna müsaade etmem" dedi.

 

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