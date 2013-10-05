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Gülsuyu'nda yine çete saldırısı

İstanbul'un Gülsuyu Mahallesi'nde Yürüyüş dergisini dağıtanlar, çete üyesi kişilerin silahlı saldırısına uğradı

05 Ekim 2013 23:04

Maltepe'nin Gülsuyu Mahallesi son durakta Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapılırken kendilerini polis olarak tanıtan kişiler silahlarla saldırdı. Saldırganlar ayrıca Yürüyüş okurlarını darp etti.
ETHA’nın haberine göre; saldırıda yaralanan İlyas Argun ve Aliekber Durgun, Kartal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uyuşturucu çeteleri geçen hafta da saldırmış, 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedik silahla vurularak yaşamını yitirmişti. Çetelerin önceki aylarda düzenlediği saldırılarda 9 kişi yaralanmış, çete mensubu olduğu iddiasıyla 14 kişi "ölüm ve yaralamanmalar"dan sorumlu tutularak tutuklanmıştı.

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