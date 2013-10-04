Gülsuyu soruşturmasında 17 kişiye tutuklama kararı çıktı

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde Hasan Ferit Gedik ile 9 kişinin vurulduğu olaylarla ilgili gözaltına alınan 22 kişinin sorgusu tamamlandı.

Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi ve 9 mahalle sakinin yaralanmasıyla ilgili Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan 22 şüpheliden 17' si tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. 5 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.