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Gülser Yıldırım: Bir yanda sevinç bir yanda hüzünle cezaevinden çıktık

Yıldırım, Ankara’ya ve TBMM’ye gelecek hafta gelmeyi düşündüklerini söyledi

03 Ocak 2014 23:30

Hülya Karabağlı / ANKARA

BDP’nin tahliye edilen Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, hüznü ve sevinci aynı anda yaşadığını söyledi. " Arkadaşlarımızı orada bıraktık. Bir yanım orada kaldı" diyen Yıldırım, "Cezaevinde arkadaşlarımı bırakarak çıkmak güçlü bir his. Bir taraftan bu halk adına görev almak ve siyaset yapmak sevindirirken,  arkadaşlarını geride bırakmak bir hüzün" dedi.

"İkilemli bir duygu içindeyim" diyen Yıldırım,  cezaevinde çok sayıda hasta tutsak olduğuna dikkat çekti ve "Tek suçları siyaset yapmak olan yüzlerce KCK’li arkadaşımız içeride. Bir hukuksuzluk ve adaletsizlikle karşı karşıyalar. Bırakılmanın tadını ancak, bu adaletsizliklerin bitmesinde başarı sağlarsak yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Yıldırım, Ankara’ya ve TBMM’ye gelecek hafta gelmeyi düşündüklerini söyledi.

Karar üzerine milletvekillerinin avukatları, yargılamaların yapıldığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunan avukatlar, "Terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan müvekkillerinden Gülser Yıldırım'ın 15 Şubat 2010'dan beri Mardin Cezaevi'nde tutuklu bulunduğunu, İbrahim Ayhan'ın ise 1 Ekim 2010'dan beri Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğunu hatırlattı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, BDP'li vekillerin tahliye edilmesine karar verdi. Kararın ardından Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan tahliye edildi. 2 milletvekiline 3'er bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

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