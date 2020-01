BDP'li Ayhan: Bizim tahliye olmamızın hiçbir anlamı yoktur

Cezaevi çıkışında halaylarla karşılanan Ayhan, "Zindanların kapısı açılmadığı sürece, boşaltılmadığı sürece bizim tahliye olmamızın, özgürlüğe kavuşmamızın hiçbir anlamı yoktur" dedi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliyesine karar verdiği KCK davasından Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan BDP Milletvekili İbrahim Ayhan cezaevinden tahliye edildi. Ayhan'ı karşılayanlar arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de yer aldı.

Ayhan, şöyle dedi: "Kürt demokratik siyasi mücadelesini yürüten kişiler olarak uzun süreden beridir siyasal mücadelemize yönelik tasfiye ve teslim alma operasyonları sonucu zindanlarda tutulduk. Zindanlarda tutuklamamızın temel nedeni, Kürt sorununa yaklaşımdaki inkar, imha ve ret siyasetidir. Bugün gelinen aşamada her ne kadar sembolik olarak ben ve birkaç arkadaşım serbest bırakılmış olsak bile halen zindanlarda binlerce arkadaşımız tutsak durumdadır. Bu arkadaşlarımız her ne sebeple olursa olsun, her ne iddia ile olursa olsun bu arkadaşların içeride tutulma nedeni tamamen kendi kültürlerini, kendi kimliklerini kendi varlıklarına sahip çıkma ve bu varlıklarını koruma mücadelesi düşüncelerinden farklı başka bir şey değildir. Dolayısıyla zindanların kapısı açılmadığı sürece, boşaltılmadığı sürece bizim tahliye olmamızın, özgürlüğe kavuşmamızın hiçbir anlamı yoktur."

'Hukuk dışı yargılamalara tabi tutulduk'

Ayhan, kendileriyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın olumlu da olsa gecikmiş bir karar olduğunu belirterek, "Sizlerin de takdir ettiği gibi yıllardır hukuksuz bir şekilde içeride tutularak adeta bir rehine ve rehin politikası çerçevesinde uygulamaya tabi tutulduk. Bu uygulamalar günümüzde de tartışma konusu olan kimi organlar tarafından Kürt hareketi başta olmak üzere Türkiye 'deki, toplumsal muhalefete karşı geliştirilen anti demokratik ve faşizan uygulamalardan dolayı biz içeride kaldık. Faşizan uygulamalardan kaynaklı olarak hukuk dışı yargılamalara tabi tutulduk ve bu yargılamalar neticesinde halen hakkımızda iddia edilen suçlamalarda bedelsiz ve sorunsuz bir şekilde de beklemektedir. Umudumuz Türkiye'de Kürt sorunun demokratik ve barışçıl bir çözümü ve bu çözüme hizmet edebilecek demokratik çözümün önünü açabilecek demokratik adımların atılmasıdır" dedi.

'Mücadelemi devam ettireceğim'

Milletvekili İbrahim Ayhan, çözüm ve barış sürecinin devlet tarafından ciddi bir şekilde ele alınıp gereklerinin acilen yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de son süreçte yaşanan tartışmalar da gösteriyor ki Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümüne yönelik ciddi bir direnç odağı bu çözümün önünde bir engel oluşturmaktadır. Özellikle son günlerde tartışma konusu olan yargıda ve poliste açığa çıkan bir takım odakların paralel devlet olarak ifade edilen odakların geçmişten beri AKP 'yle yürütmüş oldukları siyasal ittifaktan dolayı başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye'deki demokratik muhalefet üzerinde adeta terör estirmiş durumdadır. Bizler bu estirilen terör neticesinde mücadelemizi dört duvar arasında yürütmek durumunda kalmışızdır. Tüm bu odakların bu geri anlayış ve faşizan anlayışların acilen ciddi somut adımlar atılarak tasfiye edilmesini ve halkların demokratik barışçıl bir şekilde yaşayabileceği uygun bir ortamın yasal ve anayasal güvencelerine kavuşturularak gerçekleşmesi gerekmektedir. Kendim için şunu diyebilirim, 4 yıl önce cezaevine nasıl girmişsem halkımla beraber demokratik siyasal mücadeleyi verme noktasında hangi inanç içerisindeysem şu anda bu saatte aynı inanç ve kararlılık içerisinde mücadelemi devam ettireceğim. Tüm yüreğimle halkımız için bundan sonra onlarla birlikte Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorunun demokratik kalıcı çözümü için elimden gelen çabayı sonuna kadar yerine getireceğimi ifade etmek istiyorum."

Ayhan, yaşanan izdiham arasında güçlükle bindiği otomobille birlikte BDP Diyarbakır il binasına gitti. Ayhan'ın, buradan da yakınları ile birlikte Şanlıurfa'ya gideceği belirtildi.