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BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan tahliye edildi

BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin haklarında verdiği kararın ardından tahliye edildi

03 Ocak 2014 16:53

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyarak KCK tutuklusu BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ile İbrahim Ayhan'ın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan tahliye edildi.

KCK davalarında tutuklu bulunan BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın avukatlarının 31 Aralık 2013'de yaptıkları bireysel başvuruyu Anayasa Mahkemesi karara bağlamıştı. Yüksek mahkeme, tutukluluklarının makul süreyi aştığına ve seçilme haklarının ihlal edildiğine ve 2 milletvekiline 3'er bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Karar üzerine milletvekillerinin avukatları, yargılamaların yapıldığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunan avukatlar, "Terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan müvekkillerinden Gülser Yıldırım'ın 15 Şubat 2010'dan beri Mardin Cezaevi'nde tutuklu bulunduğunu, İbrahim Ayhan'ın ise 1 Ekim 2010'dan beri Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğunu hatırlattı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, BDP'li vekillerin tahliye edilmesine karar verdi. Kararın ardından Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan  tahliye edildi.

Anayasa Mahkemesi'ne kararı üzerine tahliye olan CHP Milletvekili Mustafa Balbay'ın kararını emsal gösteren KCK davalarında tutuklu bulunan BDP'li milletvekilleri Faysal Sarıyıldız, Selma Irmak, Gülser Yıldırım, İbrahim Ayhan ile Bağımsız Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın avukatları daha önce tahliye talebinde bulunmuştu. Ancak yargılandıkları Diyarbakır 5. ve 6. ağır ceza mahkemeleri, yüksek mahkemenin Balbay hakkında verdiği kararın bireysel olduğunu; yalnızca Balbay dosyasını kapsadığı gerekçesiyle talepleri reddetmişti.

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