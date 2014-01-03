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Anayasa Mahkemesi 3 tutuklu vekile daha tahliye yolunu açtı

Anayasa Mahkemesi, 3 tutuklu milletvekilinin daha haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Yerel mahkemenin tahliye kararı vermesi bekleniyor

03 Ocak 2014 22:09

Anayasa Mahkemesi, tutuklu BDP Şırnak milletvekilleri Selma Irmak ile Faysal Sarıyıldız ve Van Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş'ın haklarının ihlal edildiğine karar verildi. AYM'nin bu kararını takiben yerel mahkemenin tahliye kararı vermesi bekleniyor.

İlk olarak CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay hakkında aynı kararı veren mahkeme, dün de BDP'li vekiller Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti.

Yapılan başvuru üzerine Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi bugün KCK davalarında tutuklu yargılanan Ayhan ve Yıldırım'ın tahliyesine karar verdi.

Şimdi, benzer şekilde yerel mahkemenin Selma Irmak, Faysal sarıyıldız ve Kemal Aktaş ile ilgili vereceği karar bekleniyor. 

 

Balbay ile başladı

 

Anayasa Mahkemesi'nin CHP Milletvekili Mustafa Balbay'a ilişkin kararından sonra tutuklu 5 milletvekili için Diyarbakır 5. ve 6. Ağır Ceza Mahkemeleri'ne yapılan tahliye talepleri reddedilmişti.

Bunun üzerine milletvekillerinin avukatları geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu.

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anayasa mahkemesiSelma IrmakFaysal SarıyıldızKemal Aktaş

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